Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου: οι πρώτες φωτογραφίες μετά την επίθεση με βιτριόλι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην πρώτη συνέντευξη της, σχεδόν δέκα μήνες μετά από την ημέρα που της “σημάδεψε” την ζωή.

Η ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου, άλλαξε για πάντα το πρωί 20ης Μαΐου 2020, όταν δέχτηκε την επίθεση στο πρόσωπο με βιτριόλι, την ώρα που πήγαινε στην δουλειά της.

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αρχίζει ο Γολγοθάς των πλαστικών επεμβάσεων αποκατάστασης, αφού το βιτριόλι έχει κάψει ένα μεγάλο κομμάτι του προσώπου της. Αιτία όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, η ερωτική αντιζηλία.





Φερόμενη ως δράστης είναι μια 35χρονη ιδιωτική υπάλληλος σε δικηγορικό γραφείο, η οποία συλλαμβάνεται τον περασμένο Ιούνιο.

Η Ιωάννα βρίσκει τη δύναμη και στέκεται ξανά στα πόδια της. Σήμερα σπάει τη σιωπή της και δίνει την πρώτη της συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή και μιλάει για την τραγική εμπειρία της.

“Μέχρι τη σύλληψη ζούσα με το φόβο, ότι θα με βρει και θα με σκοτώσει” λέει για την 35χρονη κατηγορούμενη.