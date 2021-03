Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία: σκάφος του Λιμενικού διατάχθηκε να κάνει περιπολίες παρά την επιβεβαιώση κρουσμάτων κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα από τα μέλη του πληρώματος διαγνώστηκαν θετικά. Τι καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών

Φωτογραφία αρχείου

Της Δώρας Βογιατζάκη

Ο κορονοϊός «χτύπησε» σκάφος του Λιμενικού που επιχειρεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μέχρι στιγμής, στα 23 μέλη πληρώματος, υπάρχουν 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 1 ύποπτο κρούσμα με βαριά συμπτώματα ενώ 17 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο, εν αναμονή εξετάσεων καθώς κάποιοι παρουσιάζουν ελαφρά συμπτώματα.

Αν και το πρώτο κρούσμα αναφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή, το σκάφος συνέχισε κανονικά τις περιπολίες και την επιχειρησιακή του δραστηριότητα.

Ήδη όμως υπήρχαν και άλλοι φορείς του ιού, σε στενή επαφή μεταξύ τους λόγω της φύσης της δουλειάς τους, οι οποίοι εκδήλωσαν συμπτώματα και χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν εσπευσμένα για τεστ σε νοσοκομείο, όπου έγινε η επιβεβαίωση.

Από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή επίσημη ανακοίνωση ενώ παρέμβαση έχει κάνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ) ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας των στελεχών.

Η ανακοίνωση της Π.Ο.Λ:

Σύμφωνα με καταγγελίες προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών (Π.Ο.Λ.) από συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν σε πλωτό το οποίο επιχειρεί στο Ανατολικό Αιγαίο, διαγνώστηκαν κρούσματα covid-19 και δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα προβλεπόμενα-ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας.

Αφού αρχικά διαπιστώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, μετ’ έπειτα το πλήρωμα τέθηκε σε καραντίνα εντός του πλωτού, πράγμα το οποίο όμως δεν ενδείκνυται εξαιτίας του μη επαρκούς εξαερισμού του καθώς και των αυξημένων συνθηκών υγιεινής που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του ιού. Και ενώ το πλωτό δεν επιχειρούσε λόγω πρόληψης και αποφυγής εξάπλωσης του ιού… ξαφνικά διατάχθηκε να εκτελέσει περιπολίες!

Όπως είναι φυσικό, οι φόβοι των συναδέλφων επαληθεύτηκαν καθώς πριν τον απόπλου και μετά τον κατάπλου, μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με συμπτώματα της νόσου στη πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα.

Προκειμένου λοιπόν, να προστατευθούν και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, κρίνεται απαραίτητη η απολύμανση του σκάφους, η άμεση απεμπλοκή του πληρώματος από τα καθήκοντα του, η παραμονή στο πλωτό μόνο του απαραίτητου προσωπικού ασφαλείας και για την διάρκεια της βάρδιας καθώς επίσης και η μετάβαση του λοιπού πληρώματος σε ασφαλές μέρος ώστε να διανύσουν οι συνάδελφοι την απαιτούμενη περίοδο της καραντίνας τους.

Την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας στο πλήρωμα του σκάφους, ζητεί η και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ομοσπονδία μας έγινε αποδέκτης της έντονης ανησυχίας πληρώματος πλωτού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από τα επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα COVID-19 σε μέλη πληρώματος.

Όπως έχουμε ήδη τονίσει έναντι της διάδοσης της πανδημίας δεν υπάρχουν περιθώρια ανεπαρκούς αντίδρασης.

Τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται δίχως καμία καθυστέρηση ιδιαίτερα όταν αυτά αφορούν στις επιχειρησιακές μονάδες όπως είναι τα πλωτά του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τόσο για την ασφάλεια των ίδιων των πληρωμάτων όσο και για την προστασία των συνανθρώπων μας.

Θα πρέπει συνεπώς να τηρηθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο με την άμεση απεμπλοκή του πληρώματος από τα καθήκοντά του, τη μέριμνα φιλοξενίας του σε κατάλληλη δομή και η πραγματοποίηση απολύμανσης του πλωτού.

Η λήψη μέτρων για την προστασία και την ασφάλεια της υγείας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελούν υποχρέωση και ζητάμε την άμεση εφαρμογή τους για την αποφυγή δυσμενέστερων σεναρίων.»