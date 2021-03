Οικονομία

Επένδυση στο Ελληνικό - Σταϊκούρας: Έγινε ένα από τα σημαντικότερα βήματα

Για μία εμβληματική επένδυση για την εθνική οικονομία, έκανε λόγο ο ΥΠΟΙΚ, με αφορμή του σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών το Σχέδιο Κυρωτικού Νόμου επί της Σύμβασης Διανομής- Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας και του Ειδικού Διαγράμματος Διανομής, το οποίο, σύμφωνα με τον Υπουργό, Χρήστο Σταϊκούρα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την προώθηση της επένδυσης στο Ελληνικό.

Στο ίδιο νομοθέτημα περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες διατάξεις για τη διαδικασία εισφοράς εμπραγμάτων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς την “Ελληνικό ΑΕ”, καθώς επίσης και η πρόβλεψη της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών στο ακίνητο από τον φορέα της επένδυσης, πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της “Ελληνικό ΑΕ”, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, με στόχο την επιτάχυνση των βημάτων υλοποίησης του έργου.

Τέλος, περιλαμβάνονται σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που αφορούν πρωτίστως σε διαδικαστικά ζητήματα αδειοδότησης των αναγκαίων έργων και δευτερευόντως σε ζητήματα λειτουργίας των επιμέρους χρήσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας, «παράλληλα με το εξαιρετικό αποτέλεσμα που επετεύχθη στη διανομή της έκτασης προς όφελος του Δημοσίου, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με τον επενδυτή σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, για τη μακροχρόνια δωρεάν παραχώρηση χρήσης προς το Υπουργείο ή και άλλους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, τριών ισόγειων χώρων υψηλής επισκεψιμότητας και προβολής εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για δράσεις συναφείς με την ενίσχυση του τουρισμού και την προσέλκυση επενδύσεων».

«Το Υπουργείο Οικονομικών, σταθερά προσηλωμένο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, συνεχίζει να συμβάλλει, έμπρακτα και με συνέπεια, στην ταχεία εκκίνηση και εξέλιξη μιας εμβληματικής επένδυσης για την εθνική οικονομία», κατέληξε στη δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών.