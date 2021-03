Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παναγιωτόπουλος: δεν γίνεται δημόσια υγεία με επιβολή (βίντεο)

Ο Επιδημιολόγος και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων τόνισε ότα τα μέτρα δεν ήταν πάντα στοχευμένα. Τι είπε για τις βόλτες των ανθρώπων έξω.

Τη μη αστυνόμευση των μέτρων για την αποφυγή του κορονοϊο ζήτησε ο Επιδημιολόγος και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Δεν γίνεται δημόσια υγεία με κύριο εργαλείο την επιβολή. Η δημόσια υγεία θέλει συνεννόηση, σύσταση, συζήτηση” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι τα μέτρα δεν ήταν πάντα στοχευμένα όπως έπρεπε, ούτε εφαρμόστηκαν με πληρότητα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κύριος στόχος των μέτρων πρέπει να είναι οι εστίες υπερμετάδοσης, όπως οι χώροι εργασίας, τα μέσα μεταφοράς και τα κορονοπάρτι και όχι η βόλτα των ανθρώπων έξω.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στη μεγάλη πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι κρίσιμη. “Η ματιά όλων μας πρέπει να είναι εκεί, γιατί εκεί γίνεται η μάχη και όχι στη Νέα Σμύρνη” σχολίασε.

Όσον αφορά στο lockdown, θεωρεί μονόδρομο την παράτασή του, καθώς όπως είπε, για τουλάχιστον 10 ημέρες δεν μπορεί να ανοίξει κάτι. “Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο το άνοιγμα της εστίασης πάνω στην κορύφωση της πανδημίας” κατέλεξε.