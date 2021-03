Life

Απολαυστικός ο Λούκας Γιώρκας στο “The 2Night Show” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερμηνεύει ζωντανά το καινούριο τραγούδι του, σε μουσική του Αντώνη Βαρδή και μιλά για την προσωπική του ζωή.

Την Τετάρτη καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν και ο Λούκας Γιώρκας.

Ο τραγουδιστής μίλησε για το νέο του τραγούδι, σε μουσική του Αντώνη Βαρδή, και εξηγεί πώς κατάφερε να πείσει τη στιχουργό Όλγα Βλαχοπούλου, αλλά και τον Γιάννη Βαρδή να του το δώσουν.

Στην εκπομπή προβλήθηκε για πρώτη φορά, backstage από το βιντεοκλίπ του νέου του τραγουδιού, στη διάρκεια των γυρισμάτων του οποίου ο Λούκας Γιώρκας παραλίγο να πάει στο νοσοκομείο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην εσωτερική του πάλη με τις κρίσεις πανικού και την βαθιά πίστη του στον Θεό, η οποία τον βοήθησε να ορθοποδήσει.

Μίλησε για την προσωπική του ζωή και αποκάλυψε το ενδεχόμενο να παντρευτεί και να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Τέλος, ερμήνευσε ζωντανά στο πλατό της εκπομπής το νέο του τραγούδι.