Κορονοϊός: Μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή;

Επιστήμονες διερεύνησαν κατά πόσον το ανθρώπινο σπέρμα μπορεί να περιέχει τον ιό SARS-CoV-2 και, συνεπώς, να μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή. Το πόρισμα της μελέτης.

Κατά τη διάρκεια του 2020, επιστήμονες της Cryos, της μεγαλύτερης διεθνούς τράπεζας σπέρματος και ωαρίων, διερεύνησαν κατά πόσον το ανθρώπινο σπέρμα μπορεί να περιέχει τον ιό SARS-CoV-2 και, συνεπώς, να μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή. Σύμφωνα με το πόρισμα της μελέτης, διαφάνηκε πως η μόλυνση δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω του σπέρματος.

Η μελέτη διεκπεραιώθηκε από την Cryos International Sperm and Egg Bank και εξέτασε δείγματα σπερματικού υγρού ανδρών με μέση ηλικία τα 32 χρόνια, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί θετικοί στην ασθένεια Covid-19. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με μοριακή εξέταση PCR του σπερματικού υγρού. Ο μέσος χρόνος ανάμεσα στην πρώτη θετική διάγνωση και την ανάλυση του δείγματος ήταν 6 μέρες.

Ευχάριστα νέα για ζευγάρια και μονήρη άτομα που υποβάλλονται σε θεραπείες γονιμότητας.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μελέτη σε σχέση με την ασθένεια Covid-19 που καθησυχάζει όσους υποβάλλονται σε θεραπείες γονιμότητας ανά το παγκόσμιο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Διαπιστώσαμε με ευχαρίστηση ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης που να συνδέεται με το σπέρμα των ανδρών που έλαβαν μέρος στην μελέτη, αποτέλεσμα σίγουρα καθησυχαστικό για εμάς, ως η μεγαλύτερη διεθνής τράπεζα σπέρματος, για τις κλινικές που συνεργαζόμαστε και ιδιαίτερα για τους ασθενείς μας,» δήλωσε η Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων της Cryos στην Κύπρο, Saghar Kasiri.

Στην αρχή της πανδημίας της ασθένειας Covid-19, οι θεραπείες γονιμότητας αναστάλθηκαν σε όλο τον κόσμο για προληπτικούς λόγους. «Όλοι ανέμεναν με ανυπομονησία περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον νέο ιό», δήλωσε η κα. Kasiri. «Η γνώση οτι δεν υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 στο σπέρμα που χρησιμοποιείται για θεραπείες γονιμότητας, είναι καθησυχαστική.»

Η μελέτη της επιστημονικής ομάδας της Cryos έχει δημοσιευτεί στο έγκριτο περιοδικό Journal of Reproductive Physiology and Disease. «Είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα σε αυτή την μελέτη. Η Cryos απαρτίζεται από μια ισχυρή ομάδα επιστημόνων, η οποία είναι αφοσιωμένη στην έρευνα και την παροχή βοήθειας σε άτομα που θέλουν να αποκτήσουν παιδί», ανέφερε η κα. Saghar Kasiri.

Μια καινούρια μελέτη διεξάγεται από την Cryos για την ποιότητα του σπερματος

Επιπρόσθετα, πέραν της ανησυχίας για την ύπαρξη του ιού SARS-CoV-2 στο σπέρμα, οι επιστήμονες εστίασαν το ενδιαφέρον τους στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του ιού στην ποιότητα του σπέρματος. Αυτό το ερώτημα ενδέχεται να απαντηθεί πολύ σύντομα.

Σε συνεργασία με το νοσοκομείο Hvidovre της Δανίας και την CooperSurgical, η Cryos συμμετέχει σε μια νέα μελέτη που εξετάζει την ποιότητα του σπέρματος ανδρών που έχουν αναρρώσει από την ασθένεια Covid-19.

«Αρκετές μελέτες έχουν επισημάνει τον κίνδυνο μείωσης της ποιότητας του σπέρματος σε άνδρες που διαγνώστηκαν με την ασθένεια Covid-19. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες δέχθηκαν έντονη κριτική από τους ειδικούς λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας τους και της έλλειψης διαφάνειας. Επομένως, είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε μέσω της δικής μας μελέτης αν η ποιότητα σπέρματος επηρεάζεται βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, μετά από μόλυνση με τον ιό SARS-CoV-2», σχολίασε η κα. Saghar Kasiri.

Έχει σημασία η πορεία της ασθένειας;

Στο πλαίσιο αυτής της νέας μελέτης, θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να δώσουν δείγματα αίματος και σπέρματος τα οποία θα υποβληθούν σε μοριακές εξετάσεις PCR, για περίοδο 6 μηνών μετά τη διάγνωσή τους με την ασθένεια Covid-19. Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστωθεί αν η σοβαρότητα της πορείας της ασθένειας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του σπέρματος.

«Όσα περισσότερα μπορέσουμε να κατανοήσουμε για τις επιπτώσεις του ιού SARS-CoV-2 στο αναπαραγωγικό σύστημα ανδρών και γυναικών, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στη δημιουργία οικογένειας. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος και ωαρίων στον κόσμο έχουμε επίσης ευθύνη για την ασφάλεια των δοτών μας, καθώς και για την παροχή υψηλής ποιότητας σπέρματος και ωαρίων από επιλεγμένους/ες και ελεγμένους/ες δότες και δότριες ανεξαρτήτως φαινότυπου και εθνικής καταγωγής.»

