Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: που βγήκαν τα περισσότερα θετικά τεστ την Τετάρτη

Χιλιάδες πολίτες υποβλήθηκαν σε rapid test. Πόσα βγήκαν θετικά. Ποια η διάμεση ηλικία τους.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 10 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 69 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.836 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 154 κρούσματα (1,74%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Πλατεία Ηρώων, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου / Πραγματοποιήθηκαν 572 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,05%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 572 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,05%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη. ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Πλατεία Αττάλειας, Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου / Πραγματοποιήθηκαν 491 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 491 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,81%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου / Πραγματοποιήθηκαν 297 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (5,72%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 297 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (5,72%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου / Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (4,88%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 266 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (4,88%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά / Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (7,26%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 234 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (7,26%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού / Πραγματοποιήθηκαν 251 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,19%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 251 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,19%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη / Πραγματοποιήθηκαν 350 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,71%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 350 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,71%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς / Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,82%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,82%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 56 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δημαρχείο Θεσσαλονίκης / Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,81%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (2,81%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι / Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος / Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,53%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,53%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη / Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα / Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,29%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,29%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη. ΠΕ Αχαΐας: Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου, Πάτρα / Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,51%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,51%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη. ΠΕ Βοιωτίας: Ελλοπία / Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Ορχομενός / Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,89%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,89%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Καρπερού / Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Ορεστιάδα / Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης / Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Στάδιο «Φώτη Κοσμά» / Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Έβρου: Πλατεία Άλσους / Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού / Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Βάρδα / Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,89%). Αφορά σε άνδρα 45 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,89%). Αφορά σε άνδρα 45 ετών. ΠΕ Ηλείας: Πλάτανος / Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ημαθίας: Ζερβοχώρι Νάουσας / Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,12%). Αφορά σε γυναίκα 59 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,12%). Αφορά σε γυναίκα 59 ετών. ΠΕ Ηρακλείου: Δημοτική Ενότητα Προφήτη Ηλεία / Πραγματοποιήθηκαν 476 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,84%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 476 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,84%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη. ΠΕ Ιωαννίνων: Μέτσοβο / Πραγματοποιήθηκαν 223 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,44%). Αφορά σε γυναίκα 75 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 223 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,44%). Αφορά σε γυναίκα 75 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 295 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,69%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 295 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,69%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: drive through Καρδίτσα / Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,80%). Αφορά σε άνδρα 48 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,80%). Αφορά σε άνδρα 48 ετών. ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά / Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (10,63%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (10,63%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο / Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κεφαλληνίας: Σάμη / Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κοζάνης: Πέρδικκα Εορδαίας / Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,78%). Αφορά σε άνδρα 17 ετών.







ΠΕ Κω: Επαρχείο / Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας / Πραγματοποιήθηκαν 263 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,04%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 263 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,04%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Λάρισας: Αβέρωφ / Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,96%). Αφορά σε κορίτσι 7 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,96%). Αφορά σε κορίτσι 7 ετών. ΠΕ Λάρισας: Τύρναβος / Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,26%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,26%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΟΣΕ / Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,65%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη. ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι / Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αμούρι / Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι / Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Μάντρα / Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Αμυγδαλέα / Πραγματοποιήθηκαν 1 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 1 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Κουτσόχερο / Πραγματοποιήθηκαν 3 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 3 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα / Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λήμνου: Μύρινα / Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μαγνησίας: Αργαλαστή / Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μαγνησίας: Βόλος / Πραγματοποιήθηκαν 274 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,46%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 274 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,46%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού / Πραγματοποιήθηκαν 214 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,47%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 214 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,47%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών. ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Αγορά / Πραγματοποιήθηκαν 206 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κυπαρισσία / Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ξάνθης: Πλατεία Ξάνθης / Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,98%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,98%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 26 έτη. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Ακρολίμνης / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Δημαρχείο Κρύας Βρύσης / Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,74%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,74%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Πρέβεζας: Δημαρχείο Λούρου / Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.







ΠΕ Πρέβεζας: Κρανέα / Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής / Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,75%). Αφορά σε γυναίκα 60 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,75%). Αφορά σε γυναίκα 60 ετών. ΠΕ Ροδόπης: drive through Κομοτηνή / Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,84%). Αφορά σε γυναίκα 80 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,84%). Αφορά σε γυναίκα 80 ετών. ΠΕ Ρόδου: Αρχάγγελος / Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,72%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 116 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,72%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. ΠΕ Ρόδου: Παλαιό Νοσοκομείο / Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σερρών: Ροδολίβος / Πραγματοποιήθηκαν 239 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,51%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 239 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,51%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 21 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Δημαρχείο Τρικάλων / Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,68%). Αφορούν σε 2 κορίτσια με διάμεση ηλικίας τα 4 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,68%). Αφορούν σε 2 κορίτσια με διάμεση ηλικίας τα 4 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Γριζάνο / Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Δομοκός / Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φωκίδας: Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας / Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φωκίδας: Δημαρχείο Άμφισσας / Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 107 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χαλκίδας: Πολύγυρος / Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,80%). Αφορά σε άνδρα 17 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,80%). Αφορά σε άνδρα 17 ετών. ΠΕ Χίου: Ιωνικό Κολυμβητήριο Χίου / Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,83%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.