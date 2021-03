Πολιτική

25η Μαρτίου: Χωρίς μαθητικές παρελάσεις – Τι θα γίνει με την στρατιωτική

Δεν θα γίνουν μαθητικές παρελάσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, ξεκαθάρισε η Αριστοτελία Πελώνη. Τι είπε για την στρατιωτική παρέλαση.

Δεν θα γίνουν μαθητικές παρελάσεις στις 25 Μαρτίου ξεκαθάρισε η κυβερνητική εκπρόσωπος τονίζοντας ότι θα γίνει μόνο η στρατιωτική παρέλαση η οποία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην μεγάλη πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού και όπως τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αυτή η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχιστεί και για τις επόμενες 10 μέρες.

«Δεν γίνονται παρελάσεις στις 25 Μαρτίου. Θα γίνει μόνο η στρατιωτική παρέλαση και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά» τόνισε η κα Πελώνη κάνοντας λόγο για ένα «ποιοτικό και πολύ περήφανο θέαμα».

Παραλληλα, στην εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η κ. Πελώνη τόνισε ότι «από την πρώτη στιγμή της πανδημίας η κυβέρνηση με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα προχώρησε στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και άπλωσε δίχτυ προστασίας στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους ανέργους». «Διέθεσε 24 δισεκ. ευρώ μέσα στο 2020 και συνεχίζει με επιπλέον 11,6 δισεκ. ευρώ 2021. Μετριάζει έτσι τις επιπτώσεις της πανδημίας, στηρίζει την απασχόληση, δίνει ρευστότητα στις επιχειρήσεις και στρώνει το έδαφος για την ημέρα μετά το τέλος της πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Σε πείσμα της ανεύθυνης καταστροφολογίας, όπως δήλωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η εθνική οικονομία άντεξε. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες δεν είχαμε λουκέτα. Στη συγκράτηση της ανεργίας η χώρα είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και η ύφεση περιορίστηκε στο 8,2% κόντρα στις μίζερες προβλέψεις της αντιπολίτευσης», υπογράμμισε η κ. Πελώνη.

Η δέσμη των νέων μέτρων

Όπως είπε στη συνέχεια η κυβερνητική εκπρόσωπος με αναφορά στα λόγια του πρωθυπουργού: «Στόχος μας, τώρα, είναι ο κόσμος της παραγωγής να μείνει όρθιος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας. Κάνοντας, έτσι, πιο σίγουρα τα πρώτα του βήματα στην επόμενη μέρα». Και πρόσθεσε: «στο πλαίσιο αυτό -όπως ανακοίνωσε ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέπτυξε αναλυτικά ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας- η κυβέρνηση προχωρά σε νέα μέτρα στήριξης για περισσότερες από 500.000 επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ειδικότερα :

Πρώτον: Ξεκινά τον Απρίλιο ο 7ος Κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που είχαν μειωμένο τζίρο από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Και σε αυτόν τον κύκλο, το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως τέλος Αυγούστου. Ο νέος κύκλος θα είναι διευρυμένος, περιλαμβάνοντας όλους όσοι πλήττονται και, με αυξημένη ενίσχυση, για το λιανεμπόριο, την εστίαση και κλάδους στους οποίους εφαρμόστηκαν περιορισμοί. Τα ποσά θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν έως και τις 100.000 ευρώ.

Δεύτερον: Απαλλάσσονται -ανάλογα με τη μείωση του τζίρου που είχαν κατά το 2020- από 30% έως και 50% της αποπληρωμής της Επιστρεπτέας Προκαταβολής όσοι είχαν ενταχθεί στους 3 πρώτους κύκλους της και είχαν σημαντική πτώση του τζίρου τους, το 2020. Έτσι, σε όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ένα μέρος είναι μη επιστρεπτέο.

Τρίτον: Ενισχύονται από το Κράτος επιχειρήσεις σε πληττόμενους κλάδους με την επιδότηση ενός σοβαρού μέρους των πάγιων δαπανών που είχαν μέσα στο 2020 και δεν καλύφθηκαν από άλλες ενισχύσεις. Αυτό θα γίνει με τη μορφή «πιστωτικού» για μελλοντικές φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Τέταρτον: Μπαίνει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα «Γέφυρα» που αφορά στην επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. Στα ενήμερα δάνεια η ενίσχυση θα φτάνει μέχρι και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς, ενώ στα «κόκκινα» θα αγγίζει το 80% αν ρυθμιστούν, ώστε να βοηθιούνται οι πιο αδύναμοι.

Πέμπτον: Μεταφέρονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές Μαρτίου όσων πλήττονται στο τέλος της περιόδου ρύθμισης.

Έκτον: Απαλλάσσονται πλήρως και για το Μάρτιο από την καταβολή ενοικίου οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Οι ιδιώτες ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πάρουν το 80% των ενοικίων από το Κράτος. Επιπλέον, δίνεται στους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους».

Στο σημείο αυτό η κ. Πελώνη είπε πως «η δέσμη αυτή των νέων μέτρων έρχεται να αποδείξει -για μια ακόμη φορά- ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν πίσω. Έγκαιρα και υπεύθυνα διαμορφώνει το δρόμο για την ασφαλή μετάβασή στην επόμενη μέρα που δεν πρόκειται να αργήσει».

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας

Αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «είναι προφανές ότι η πανδημία στη χώρα μας παραμένει σε έξαρση. Διαπιστώνεται, ταυτόχρονα, ότι τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στις ηλικίες μεταξύ 20 και 50 ετών, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη κινητικότητα των συμπολιτών μας αυτών».

Επίσης ανέφερε ότι «γενικότερα, η μεγάλη μεταδοτικότητα του ιού κατά το τελευταίο διάστημα αποδίδεται στον καιρό, στις μεταλλάξεις και στους συνωστισμούς. Και αυτό είναι καλά γνωστό σε όλους αφού οι ειδικοί επίμονα επισημαίνουν ότι βασικοί λόγοι μετάδοσης είναι η κινητικότητα και ο συγχρωτισμός. Εξίσου βέβαιο είναι ότι ανεβαίνουμε την τελευταία ανηφόρα και οφείλουμε όλοι να είμαστε στην ίδια πλευρά του μετώπου. Απέναντι στον ιό.

Εξαιτίας της δυσμενούς αυτής εξέλιξης το Εθνικό Σύστημα Υγείας -ιδίως στην Αττική- δέχεται εξαιρετικά μεγάλη πίεση που προβλέπεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Από την περασμένη εβδομάδα εφαρμόζεται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που από την αρχή είχε σχεδιαστεί και το Ε.Σ.Υ. ενισχύεται με την συνεργασία του ιδιωτικού τομέα.

Οι κλίνες Μ.Ε.Θ. από 565 που ήταν το 2019, έφτασαν στις 1.404, ενώ στην Αττική Μ.Ε.Θ. Covid από τις 229 πριν από ένα μήνα, έφτασαν τις 362. Από χθες μπήκε στην εφημερία το ιδιωτικό θεραπευτήριο Ερρίκος Ντυνάν ως υποστηρικτικό νοσοκομείο non-covid, ενώ το Σισμανόγλειο θα δέχεται αποκλειστικά πλέον Covid περιστατικά. Από σήμερα το Λητώ και το Ιατρικό Περιστερίου ενσωματώνονται στην 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια αντίστοιχα ως covid θεραπευτήρια. Σε αυτά θα προστεθεί ένα ιδιωτικό Κέντρο Αποκατάστασης για τα περιστατικά κορονοϊού που θα χρήζουν στήριξης με φυσιοθεραπείες».

Η κ. Πελώνη επανέλαβε την έκκληση που απευθύνει το υπουργείο Υγείας «στους ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων που είναι συναφείς με την αντιμετώπιση του κορονοϊού να ενσωματωθούν για κάποιο διάστημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να βοηθήσουν στην τεράστια προσπάθεια που γίνεται. Δίνουμε την τελευταία μάχη πριν τη λήξη του πολέμου. Και στη μάχη αυτή οφείλουμε να είμαστε όλοι παρόντες».

Κλείνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση, προτού δεχθεί ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως «όπως είναι ήδη γνωστό, αύριο Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στη Βουλή στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, για τα περιστατικά αστυνομικής βίας».