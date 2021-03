Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε την Πέμπτη ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, καθώς δεκάδες ασθενείς κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Την ίδια ώρα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των ηλικιωμένων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. “Σαρώνει” η βρετανική μετάλλαξη του ιού στην Ελλάδα, ενώ δεκάδες είναι τα κρούσματα της νοτιοαφρικανικής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.570 νέα κρούσματα κορονοϊού. Από αυτά, 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν 1.282 νέα κρούσματα κορονοϊού, στην Θεσσαλονίκη 229 νέες μολύνσεις και στην Αχαΐα 131.

Η γεωγραφική κατανομή των εγχώριων κρουσμάτων

H ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ