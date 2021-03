Κοινωνία

Εμπρησμοί σε αυτοκίνητα και ΑΤΜ στην Αττική

Μπαράζ επιθέσεων τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μπαράζ επιθέσεων σημειώθηκε τα ξημερώματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων έπεσαν αυτοκίνητα και ΑΤΜ.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια, σε ΑΤΜ, στην πρόσοψη καταστήματος, στα Πατήσια. Αποτέλεσμα ήταν το μηχάνημα αυτόματης ανάλυψης μετρητών να τυλιχθεί στις φλόγες και να καταστραφεί ολοσχερώς.

Νωρίτερα, παρόμοια επίθεση εξαπέλυσαν άγνωστοι σε ΑΤΜ επί της 28ης Οκτωβρίου, στην Αθήνα, ενώ στις 02:00 το πρωί, επί της οδού Καφαντα?ρη 5-7, στο Νέο Κόσμο, άγνωστοι έσπασαν τρεις τζαμαρι?ες και οθόνη ΑΤΜ.

Στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Υμηττού, στον Χολαργό, όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, από εμπρηστική επίθεση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Άλλο ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στο στόχαστρο εμπρηστών, αυτή τη φορά επί της οδού Αβέρωφ στο Κερατσίνι. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.