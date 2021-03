Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σκουτέλης: Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα χειρότερα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρισκόμαστε ή όχι κοντά στην κορύφωση του νέου κύματος; Τι λέει για την πορεία της πανδημίας στη χώρα ο καθηγητής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Να εφαρμόσουμε τα μέτρα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ζήτησε ο καθηγητής και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Αθανάσιος Σκουτέλης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

“Δεν έχουμε περιθώρια για αλλαγές μεγάλες και αυτοκριτικές. Πρέπει να ξεχάσουμε τις γκρίνιες και τις κριτικές” τόνισε.

Σημείωσε ότι τα νούμερα, όσον αφορά τα κρούσματα και τους διασωληνωμένους στην Ελλάδα, είναι πολύ άσχημα, αλλά πλησιάζουμε στην κορυφή.

“Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τα χειρότερα αλλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά όσο έρχεται η Άνοιξη θα βλέπουμε βελτίωση” πρόσθεσε.

Σχετικά με το lockdown και το Πάσχα απάντησε: “Με αυτά τα νούμερα δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη, όχι για τον Απρίλιο, αλλά ούτε για την άλλη εβδομάδα”.

Από πλευράς του ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 έκανε γνωστό ότι το ιικό φορτίο έχει αυξηθεί κατά 200% στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα είναι ήδη υψηλά αλλά δεν ανεβαίνει με τόσο γρήγορος ρυθμούς όσο στη Θεσσαλονίκη. “Γι αυτό θεωρώ ότι είμαστε κοντά στην κορύφωση” σημείωσε.