Life

Γιώργος Παπαγεωργίου: Γιατί δεν ήθελα να με συνδέσουν με την Φιλαρέτη Κομνηνού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ερμηνεύει ζωντανά στο πλατό του "The 2Night Show" μια από τις επιτυχίες του και αποκαλύπτει πότε θα γίνει ο γάμος του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Δανάη Μιχαλάκη.