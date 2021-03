Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Περιλαμβάνονται στα τεκμήρια τα 534 ευρώ

Τι είπε για τα μαθητικά voucher για tablets. Το πρόγραμμα για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό και η επεξήγηση των μέτρων στήριξης.

Για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, απαντώντας σε μια σειρά κρίσιμων και πρακτικών ερωτημάτων.

«Μισθοί, φως, νερό, τηλέφωνο και άλλες μικροδαπάνες» καλύπτονται ως πάγιες δαπάνες των κλειστών επιχειρήσεων που έχουν υπαλλήλους με τη μορφή πιστωτικού, εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός, εξηγώντας ότι θα καλυφθούν επίσης μελλοντικές ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές» για όταν ανοίξει η επιχείρηση. Ο κάθε δικαιούχος επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας που έχει υπάλληλο θα λάβει ένα πιστωτικό, το οποίο και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι την εξάντλησή του.

Οι δικαιούχοι υπολογίζονται μεταξύ 30.000 και 50.000 επιχειρήσεων.

Όσο αφορά την κάλυψη των εργαζόμενων που πλήττονται και λαμβάνουν το επίδομα των 534, ο Θ.Σκυλακάκης αναγνώρισε ότι το ποσό δεν είναι πάντα αρκετό, επιφυλάχθηκε ότι, ενώ «υπάρχει θέμα για την κάλυψη των παγίων, δεν μπορώ να πω κάτι αυτή την ώρα» για τυχόν κυβερνητικά σχέδια. Επεσήμανε ωστόσο ότι, τα 534 ευρώ είναι αφορολόγητα, συμπληρώνοντας ότι πιθανόν ο δικαιούχος τους «να έχει και μία επιστροφή, γιατί οι μήνες πριν την πανδημία είχε κανονική παρακράτηση». Ανακοίνωσε επιπλέον ότι, «τα 534 θα περιλαμβάνεται στα τεκμήρια».

Για τα πιο χαμηλά εισοδήματα είπε πως έχει πάρει παρατάσσεις το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και γίνεται «προσπάθεια να καλύψουμε αυτό τον κόσμο». «Υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας, δεν είναι τελείως κλειστή η αγορά», συμπλήρωσε αναφερόμενος σε θέσεις logistics και μεταφορέων.

Όσο αφορά στους τουριστικούς υπαλλήλους υπογράμμισε ότι, για όσους απασχολούνται σε κλειστές επιχειρήσεις είναι σε αναστολή, ενώ το πρόβλημα είναι εκείνοι που δούλευαν τη θερινή περίοδο και έπαιρναν το επίδομα ανεργίας. «Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι θα καθυστερήσει η σεζόν», είπε σχετικά και ανακοίνωσε αμειβόμενο πρόγραμμα κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών τους. Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής Υπουργός είναι μια σκέψη της κυβέρνηση «το πότε και σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί» το επιλέξιμο πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ανακοίνωσε επίσης πως σήμερα υπογράφεται η ΚΥΑ για τα voucher των tablet των μαθητών, χωρίς όμως να μπορεί να πει το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Ενώ, για το χρόνο διανομής τους παρέπεμψε στην Υπουργό Παιδείας.

Τέλος, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης απάντησε σε μια σειρά πρακτικών ερωτημάτων:

Για τους πλανόδιους λαχειοπώλες: θα το ρωτήσω στο Οικονομίας γιατί έχει φτιάξει λίστα επαγγελμάτων που πλήττονται

Πληρωμή ενοικίων: μέχρι το τέλος του μήνα θα ρυθμιστεί

8 η επιστρεπτέα: δεν έχουμε να πούμε κάτι γι’αυτό τώρα. Θέσαμε πολλά θέματα με μεγάλα δημοσιονομικά κόστη χθες, όλα γίνονται σε μια βαριά δημοσιονομική κρίση.

επιστρεπτέα: δεν έχουμε να πούμε κάτι γι’αυτό τώρα. Θέσαμε πολλά θέματα με μεγάλα δημοσιονομικά κόστη χθες, όλα γίνονται σε μια βαριά δημοσιονομική κρίση. Νεοσύστατες επιχειρήσεις: Καλύπτουμε την αδικία μη θέτοντας κριτήρια τζίρου, είπε, τονίζοντας πως «η έκπτωση ενοικίου αφορά στις κλειστές επιχειρήσεις»¨.

Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Αφορά μόνο επιχειρηματικά δάνεια και για πρώτη φορά καλύπτονται και οι συνεπείς. Θα ξεκινήσει από τον Απρίλιο και προβλέπεται επιδότηση έως και 90% του δανείου από το κράτος. Τόνισε ωστόσο πως, «όλα αυτά είναι δανεικά από τον προϋπολογισμό του κράτους».

Δώρο Πάσχα: «έχουμε κάνει το κουμάντο μας, αλλά το κάναμε για το ένα, το κάναμε για το άλλο…», απάντησε σε ερώτηση για την καταβολή του δώρου.

Προαναγγελθείσα μείωση 8% στον ΕΝΦΙΑ: είναι νωρίς για να κάνουμε τη συζήτηση αυτήν

Επιστρεπτέα 7: οι κλειστές επιχειρήσεις δεν έχουν θέμα αύξησης τζίρου. Θα συνυπολογιστεί και ο Ιανουάριος, επομένως καλύπτονται όσοι απορρίφθηκαν από την 6.

Πάγιες δαπάνες: «είναι 500 εκατομμύρια τα οποία κάπως πρέπει να μοιραστούν και να ‘πιάσουν τόπο’, αν το ‘απλώσουμε’ και βάλουμε όλες τις δραστηριότητες, θα είναι κάτω από 1000».

Τέλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών απηύθυνε έκκληση τήρησης των μέτρων, καθώς όλοι θέλουμε να ανοίξει η Οικονομία.