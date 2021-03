Παράξενα

Αποβολή σε μαθητή που ζωγράφισε τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ!

Το περιστατικό έκανε γνωστό στέλεχος του ΚΙΝΑΛ με ανάρτησή του στο Facebook.

Μαθητής γυμνασίου της Σκοτούσσας αποβλήθηκε από το μάθημα των καλλιτεχνικών γιατί σε εργασία ζωγράφισε τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ!

Το περιστατικό έκανε γνωστό το στέλεχος του ΚΙΝΑΛ Σερρών, Πασχάλης Τόσιος, με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά της καθηγήτριάς δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, ο μαθητής ζωγράφισε έναν πράσινο ήλιο και σε ερώτηση της καθηγήτριάς του γιατί χρωμάτισε τον ήλιο πράσινο, της απάντησε πως είναι ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η απάντηση έγινε αφορμή να αποβληθεί από την καθηγήτρια του.

"Φαίνεται πως ήλιος του ΠΑΣΟΚ ακόμη κάποιους τους τρομάζει" είναι το σχόλιο του κ. Τόσιου.

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΚΙΝΑΛ Μ. Κατρίνης, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι αυτός που αποβλήθηκε ήταν ο συμμαθητής του νεαρού που ζωγράφισε τον ήλιο, ο οποίος αντέδρασε μπροστά στη συμπεριφορά της καθηγήτρια κι γι αυτό του ζητήθηκε να βγει από την αίθουσα. Έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό και ζήτησε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών να επιληφθεί άμεσα.