Πολιτική

Τουρκική προκλητικότητα με πυροβολισμούς στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διπλό περιστατικό που κατέγραψαν και ανέφεραν μεικτές περιπολίες της Frontex στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Δύο περιστατικά πυροβολισμών από Τούρκους στρατιώτες αναφέρθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, το διάστημα 5 με 7 Μαρτίου. Και στις δύο περιπτώσεις, το σκηνικό παρατηρήθηκε από μεικτές περιπολίες Ελλήνων και Γερμανών συνοριοφυλάκων, μελών της Frontex.

Για το περιστατικό, μάλιστα, ενημερώθηκε η Κομισιόν, με επιστολή που απέστειλε ο επικεφαλής του Οργανισμού της Frontex, Φαμπρίς Λετζερί.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., που επικαλείται η Καθημερινή, το πρώτο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 5 Μαρτίου, στο Τυχερό, όταν Τούρκοι στρατιώτες που αντιλήφθηκαν την παρουσία Ελλήνων και Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων, πυροβόλησαν δύο φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Στις επίσημες αναφορές των Ευρωπαίων συνοριοφυλάκων αναφέρθηκε ότι, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακουγόταν από ηχείο ο ύμνος της Τουρκίας.

Η δεύτερη περίπτωση καταγράφηκε 48 ώρες μετά στην ίδια ακριβώς περιοχή, όταν Τούρκοι στρατιώτες κατάλαβαν την περίπολο που κινείτο στην ελληνική πλευρά των συνόρων, βγήκαν από τη σκηνή τους και πυροβόλησαν μία φορά στον αέρα. Αναφορές για το συμβάν συνέταξαν τόσο οι Γερμανοί αξιωματούχοι προς τη Frontex, όσο και οι Έλληνες επικεφαλής αξιωματικοί της περιφερειακής διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προς την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Μέσω του επικεφαλής της Frontex, το θέμα έφτασε στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, με τον επικεφαλής της Frontex να προειδοποιεί πως, τα περιστατικά πυροβολισμών από τουρκικής πλευράς είναι αυξημένα και ότι, έδωσε εντολή σε όσους περιπολούν την περιοχή, να φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα.