Αθλητικά

Νίκη των Bucks και triple double από τον Αντετοκούνμπο

Συνεχίζει να «σαρώνει» τα παρκέ του ΝΒΑ ο «Greek Freak», που πέτυχε το 23ο triple double της καριέρας του.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει το 23ο triple double της καριέρας του, το Μιλγουόκι επικράτησε εύκολα της Νέας Υόρκης με 134-101 στον πρώτο αγώνα του μετά τη διακοπή του All-Star Game. Με αυτή τη νίκη οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-14 και παραμένουν στην τρίτη θέση της Ανατολής πίσω από τη Φιλαδέλφεια (25-12) και το Μπρούκλιν (25-13).

Κορυφαίος για τα «ελάφια» ήταν για ακόμη ένα ματς ο "Giannis", που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους (7/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 7/7 βολές), 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής. Εξαιρετικός ήταν και ο Μπριν Φορμπς που είχε 21 πόντους (7/7 τρίποντα) σε 18 λεπτά συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, είχε 4 πόντους (2/3 δίποντα) και 1 ριμπάουντ σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Νικς πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 22 πόντους, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Αλέκ Μπερκς και 15 ο Ιμάνουελ Κουίκλι.

Στην Οκλαχόμα Σίτι, ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ξεκίνησε στην πεντάδα των Θάντερ για πρώτη φορά στην καριέρα του και τους βοήθησε να φτάσουν στη νίκη επί του Ντάλας με 116-108. Με αυτή την επικράτηση οι Θάντερ έφτασαν το 16-21 και βρίσκονται 3,5 νίκες πίσω από το Ντάλας (19-17), που καταλαμβάνει την 8η θέση.

Ο Ποκουσέφσκι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους (2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής. Πρώτος σκόρερ των Θάντερ ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ με 32 πόντους, ενώ 21 πόντους και 9 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Αλ Χόρφορντ.

Για τους Μάβερικς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς και Κριστάπς Πορζίνγκις, ο Τζος Ρίτσαρντσον με 27 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ, ενώ 26 είχε ο Τζέιλεν Μπράνσον και 24 ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ.