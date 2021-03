Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: ο κορονοϊός, τα μαλλιά, η βιταμίνη D και ο καρκίνος

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 13 Μαρτίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε πώς συνδέεται ο νέος κορονοϊός με τα μαλλιά μας και πόσο καθοριστική είναι η βιταμίνη D για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της covid-19. Μαθαίνουμε πώς να μειώσουμε την μερίδα φαγητού για να χάσουμε κιλά και, τέλος, πώς η κινητοποίηση του λεμφικού συστήματος «καθαρίζει» τον οργανισμό μας.

Την Κυριακή 14 Μαρτίου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για την αύξηση των περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού στο lockdown και για τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου. Επίσης, πώς αντιμετωπίζουμε γρήγορα τον πόνο στη γνάθο και όλα όσα πρέπει να κάνουμε για το ζωάκι μας σε περίπτωση φόλας.

