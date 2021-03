Τεχνολογία - Επιστήμη

Πάνω από 2,5 εκατ. δολάρια η αξία του πρώτου tweet

Ο Jack Dorsey, συνιδρυτής του Twitter, δημοπρατεί το πρώτο tweet

Ήταν μια ανάρτηση που άλλαξε τον κόσμο κατά τρόπο που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει: στις 21 Μαρτίου του 2006, ο Τζακ Ντόρσι (Jack Dorsey), συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Twitter, έκανε το πρώτο τουίτ. Το τουίτ αυτό έχει τώρα μετατραπεί σε NFT (non-fungible token) και δημοπρατείται στην πλατφόρμα Valuables. Προς το παρόν, η υψηλότερη προσφορά είναι 2.500.000 δολάρια από τον χρήστη Sina Estavi.

«Just setting up my twttr» είχε τουιτάρει εκείνη την ημέρα ο Ντόρσι, χρησιμοποιώντας την αρχική ορθογραφία της λέξης

Ο Μαλαίσιος επιχειρηματίας Sina Estavi είναι διευθύνων σύμβουλος της Bridge Oracle και της blockchain πλατφόρμας χρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων Cryptoland.

Τα NFTs έχουν συνεπάρει τον κόσμο της τεχνολογίας. Πρόκειται για συλλεκτικά crypto-έργα, ψηφιακά «περιουσιακά στοιχεία». Από τον προηγούμενο μήνα, ο πυρετός ανεβαίνει: τον Φεβρουάριο, ο διεθνής κολοσσός δημοπρασιών Christie’s εγκαινίασε δημοπρασία ενός μόνον έργου τέχνης, ενός blockchain έργου τέχνης του καλλιτέχνη Beeple (κατά κόσμον, Mike Winkleman) η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 του μηνός. Ο καλλιτέχνης Chris Torres δημιούργησε ένα NFT με τη μορφή του δημοφιλούς GIF Nyan Cat, το οποίο πωλήθηκε στην πλατφόρμα Foundation αντί 561.000 δολαρίων ενώ η αρχική προφορά ήταν μόλις 5.000 δολάρια. Το UCCA Center for Contemporary Art του Πεκίνου ανακοίνωσε show έργων crypto-τέχνης, στο οποίο συμμετέχουν γνωστά ονόματα όπως οι καλλιτέχνες Beeple, DJ Deadmaus και Fewocious. Αυτόν τον μήνα η Καναδή τραγουδίστρια-τραγουδοποιός Grimes πώλησε σειρά έργων της σε μορφή NFT και έγινε κατά 5,8 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη. Και μια ομάδα χρηματιστηριακών διαπραγματευτών πυρπόλησαν μπροστά σε κάμερα έργο του Banksy αξίας 95.000 δολαρίων – το «Morons (White)», έργο του 2006 – και μετέτρεψαν την πράξη αυτή σε έργο NFT.