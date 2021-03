Κοινωνία

Lockdown: Ακριβά πλήρωσαν τα “φρουτάκια” αμετανόητοι τζογαδόροι (εικόνες)

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχε μετατραπεί σε… μίνι καζίνο.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντοπίστηκε την Παρασκευή σε περιοχή της Αθήνας, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διενεργούνταν παράνομα τυχερά παίγνια και λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια του καταστήματος και τέσσερις παίκτες οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ στο εσωτερικό του καταστήματος εντοπίστηκαν άλλοι επτά θαμώνες, για τους οποίους δεν πρόεκυψε συμμετοχή σε παίγνια.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας - κατά περίπτωση - για τα παράνομα τυχερά παίγνια, τη νομοθεσία για την πρόληψη ασθενειών και τα προσωπικά δεδομένα.

Στους συλληφθέντες και τους θαμώνες του καταστήματος βεβαιώθηκαν συνολικά, διοικητικά πρόστιμα 8.300 ευρώ, για παραβάσεις των μέτρων αποτροπής και διάδοσης του κορονοϊού και για άσκοπη μετακίνηση, ενώ επιπλέον επιβλήθηκε και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα.

Κατά την έρευνα στο κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εγκατεστημένοι και σε λειτουργία 13 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που απεικόνιζαν το παράνομο τυχερό παίγνιο “φρουτάκια”, στο οποίο συμμετείχαν οι παίκτες.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

13 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

ηλεκτρονικός υπολογιστής - server

τρεις κάμερες και οθόνη,

τηλεχειριστήριο απασφάλισης της θύρας του καταστήματος και

920 ευρώ.

Τα παρελκόμενα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι κάμερες και το τηλεχειριστήριο θα αποσταλούν για φύλαξη στις αποθήκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, οι σκληροί δίσκοι και ο server θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η ιδιοκτήτρια, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι παίκτες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του κ. Εισαγγελέα, ωστόσο σε βάρος τους, καθώς και τριών θαμώνων κινείται η διαδικασία διοικητικής απέλασης από τη χώρα, καθώς στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.