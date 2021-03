Οικονομία

Πέτσας: νέα ρύθμιση οφειλών στους Δήμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στο νέο πλαίσιο διακανονισμού. Ποια χρέη εντάσσονται. Τι ισχύει για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σε ανακοίνωση του Υπ. Εσωτερικών αναφέρεται ότι "στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στη Βουλή: «Γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες των πολιτών δεν είναι ίδιες, ιδίως σε τόσο δύσκολες περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε. Εν μέσω πανδημίας, πέραν της ανάγκης λήψης μέτρων για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής που καθίσταται σαφής προτεραιότητα για την κυβέρνηση, οφείλουμε να λάβουμε μέτρα και λαμβάνουμε συνεχώς για την παροχή οικονομικών διευκολύνσεων για την περαιτέρω στήριξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πρόκειται για μία έκτακτη δυνατότητα πολύ μεγάλης σημασίας για την κοινωνική συνοχή, που έρχεται να βοηθήσει όλους όσοι έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού».

Συγκεκριμένα:

Η ρύθμιση περιλαμβάνει την τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων, από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 , οφειλών των πολιτών προς τους δήμους της χώρας και τα νομικά τους πρόσωπα.

, οφειλών των πολιτών προς τους δήμους της χώρας και τα νομικά τους πρόσωπα. Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ καταβολή ή σε έως εκατό (100) δόσεις , σύμφωνα με τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019.

, σύμφωνα με τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται οι δικαιούχοι υπαγωγής σε αυτήν.

Δικαιούχοι Υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών

Νομικά Πρόσωπα

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφέρονται οι σχετικοί ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία.

Φυσικά Πρόσωπα

Όσοι πληρούν, τουλάχιστον μία, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή

άνεργοι

όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους

ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής, όλα τα ανωτέρω στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Τις επόμενες ημέρες -σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- τίθεται σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να προσφεύγουν για να ρυθμίζουν την οφειλή τους.

Όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, για το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την 1η Μαρτίου και μετά, θα δοθεί οποιαδήποτε παράταση χρειαστεί «ώστε να μην συμπυκνωθεί το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους».