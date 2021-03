Κοινωνία

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για νέο δίπλωμα οδήγησης

Βήμα – βήμα η διαδικασία για όσους θέλουν να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα ή να εκδώσουν νέα άδεια οδήγησης.

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στην Περιφέρεια Αττικής η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών για «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», με διαπιστωτική πράξη που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής τους, σε ψηφιακή μορφή και ηλεκτρονικά, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου αίτησης.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: https://drivers-vehicles.services.gov.gr και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο να καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίησή τους με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω Υπηρεσίες θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ), χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη στην Κρήτη και από την Πέμπτη 18 Μαρτίου, που θα επεκταθεί στην Περιφέρεια Αττικής, ενοποιούνται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες και πλέον θα υπάρχει μια, κοινή ηλεκτρονική πύλη εισόδου στην υπηρεσία. Συγκεκριμένα:

η ανωτέρω διεύθυνση URL https://drivers-vehicles.services.gov.gr αντικαθιστά τη διεύθυνση URL https://eservices-gdme.crete.gov.gr/ της από 17-12-2020 σχετικής Διαπιστωτικής Πράξης περί ηλεκτρονικής υποβολής στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε «Μετά την Κρήτη, η επέκταση της ψηφιακής διαδικασίας αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή φθοράς στην Περιφέρεια Αττικής είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου στο συνολικό έργο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, που αφορούν στην έκδοση των αδειών οδήγησης. Ένα έργο που διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη και του επαγγελματία και εκσυγχρονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στόχος είναι η επέκταση του έργου, σταδιακά, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».