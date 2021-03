Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ζενίτ: μεγάλη ανατροπή με σούπερ Σπανούλη

Με άμυνα που «δαγκώνει» στο δεύτερο ημίχρονο, και έναν Σπανούλη από τα παλιά στην τελευταία περίοδο, οι Πειραιώτες πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Το υψηλό κίνητρο της Ζενίτ για πρόκριση στα πλέι οφ δεν... συγκίνησε τον βαθμολογικά αδιάφορο Ολυμπιακό που νίκησε με 75-61 την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης, στο ΣΕΦ, για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Πειραιά θύμισε και πάλι «ασανσέρ» στην απόδοσή της, αφού βρέθηκε στο -16 (30-46) στις αρχές της 3ης περιόδου, αλλά έκτοτε και μέχρι το 30ο λεπτό, οι Σακίελ ΜακΚίσικ (13π., 5ρ., 1ασ.) και Σάσα Βεζένκοφ (13π. με 3/6 τρίποντα, 6ρ., 1ασ., 1κλ.) πέτυχαν τους 20 από τους 24 πόντους της ομάδας τους! Στην 4η περίοδο, ο Σπανούλης (16π.) «έβαλε» την αρχηγική «υπογραφή» του, οι Πειραιώτες έκαναν επιμέρους σκορ 21-5 με «γρανιτένια» άμυνα και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Τσάβι Πασκουάλ προσπαθούσε να καταλάβει πως είχε χάσει αυτό το παιχνίδι μέσα από τα... χέρια του και με τον Κέβιν Πάνγκος να μετρά 20 πόντους με 5/10 τρίποντα.

Χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος το πρωί σήμερα (12/3) υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον αυχένα και τους Χασάν Μάρτιν και Βασίλη Χαραλαμπόπουλο αγωνίστηκαν οι «ερυθρόλευκοι» που με τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους (μετά από αυτή επί του Ερυθρού Αστέρα) βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-12.

Αυτή ήταν μια 2η διαδοχική ήττα για τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης που υποχώρησε στο 16-12, αλλά παρέμεινε στην 8η και τελευταία προνομιούχο θέση που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ, μετά τη βαριά ήττα της Ζαλγκίρις (15-14) από την Αναντολού Εφές (89-62) στην Κωνσταντινούπολη. Οι Λιθουανοί ισοβαθμούν πλέον με την Μπασκόνια στην 9η θέση, καθώς οι Βάσκοι πανηγύρισαν μεγάλη νίκη (78-71) επί της Μπάγερν Μονάχου.

Τον αγώνα παρακολούθησε δια ζώσης ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Euroleague Τζόρντι Μπερτομέου.

Τα δεκάλεπτα: 15-28, 30-41, 54-56, 75-61

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Ρότσα (Πορτογαλία), Τεπενιέ (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον, Λαρεντζάκης 5 (1), Σπανούλης 16 (3), Σλούκας 2, Βεζένκοφ 13 (3), Πρίντεζης 6, Ζαν-Σαρλ 6, Τζένκινς 3 (1), Κουφός 4, Έλις 7, ΜακΚίσικ 13 (1)

ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Τσάβι Πασκουάλ): Ρίβερς 3 (1), Πάνγκος 20 (5), Χόλινς 5 (1), Τόμας, Μπάρον 3 (1), Κβοστόφ 6 (2), Πόιθρες 11, Πονίτκα 10 (1), Μπλακ, Γκουντάιτις 3