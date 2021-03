Κοινωνία

Αστυνομία: ΕΔΕ για το τροχαίο έξω από την Βουλή (βίντεο)

Τι αναφέρει η Αστυνομία για τον οδηγό και το περιστατικό, με την εμπλοκή υπηρεσιακού οχήματος σε σύγκρουση με μηχανή.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε λίγη ώρα μετά από την δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, για το τροχαίο έξω από την Βουλή, αναφέρονται τα εξής:

«Την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.25΄, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της εισόδου της Βουλής, υπηρεσιακό όχημα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, που διενεργεί την προανάκριση, προέβη στις προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες (παραγγελία για πραγματογνωμοσύνη, αιμοληψία, λήψη καταθέσεων, αυτοψία του χώρου, σχεδιάγραμμα κ.ο.κ.). Επίσης, ενημερώθηκε ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών στον οποίο μετά το πέρας της προανάκρισης θα διαβιβαστεί η σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, με απόφαση της Υπηρεσίας του, τέθηκε προσωρινά εκτός υπηρεσίας οδηγού, ενώ παράλληλα έχει διαταχθεί διοικητική έρευνα».

Βίντεο τραβηγμένο λίγη ώρα μετά την σύγκρουση δείχνει τον άτυχο νεαρό, την ώρα που παραλαμβάνεται απο πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ:

