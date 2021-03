Κοινωνία

Δεκάδες πορείες ενάντια στην αστυνομική βία (εικόνες)

Συγκεντρώσεις σε διάφορες γειτονιές της Αττικής, την Κυριακή

Συνθήματα και πανό κατά της αστυνομικής βίας και την Κυριακή.

Αψηφώντας τα μέτρα κατά του κορονοϊού, διαδηλωτές, κυρίως νέας ηλικίας, βγήκαν στους δρόμους. Πρόκειται για ένα κίνημα που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με αφορμή τον ξυλοδαρμό νεαρού στην πλατεία της Νέας Σμύρνης από αστυνομικό.

Δυναμική ήταν η παρουσία των διαδηλωτών, για μια αμομη φορά, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Πορεία πραγματοποιήθηκε και στον Πειραιά και συγκεκριμένα στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε τόσο στην περιοχή του Ελληνικού όσο και στην Κυψέλη.