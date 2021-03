Κόσμος

Ο Πάπας Φραγκίσκος κάνει έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Συρία

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την έναρξη του πολέμου, ο Πάπας κάνει έκκληση να σταματήσει.

Ο πάπας Φραγκίσκος ζήτησε σήμερα από όλους «να καταθέσουν τα όπλα» στη Συρία και «να υφάνουν ξανά τον κοινωνικό ιστό», με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δέκα ετών από την έναρξη του πολέμου στη χώρα.

«Επαναλαμβάνω την ειλικρινή έκκλησή μου προς τις εμπόλεμες πλευρές να δώσουν ενδείξεις καλής θέλησης, ώστε να ανάψει ένα ελπιδοφόρο φως για τον εξαντλημένο πληθυσμό» είπε ο ποντίφικας στην καθιερωμένη κυριακάτικη προσευχή, στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.

«Ελπίζω επίσης να υπάρξει μια εποικοδομητική αποφασιστική δέσμευση αλληλεγγύης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας ώστε, μετά την κατάθεση των όπλων, να μπορέσει να υφανθεί εκ νέου ο κοινωνικός ιστός και να ξαναρχίσει η ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάκαμψη», πρόσθεσε.

Ο πάπας υπενθύμισε ότι η δεκαετία των αιματηρών συγκρούσεων οδήγησε «σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές καταστροφές του καιρού μας: αδιευκρίνιστο αριθμό νεκρών και τραυματιών, εκατομμύρια πρόσφυγες, χιλιάδες αγνοούμενους, καταστροφές, βιαιοπραγίες κάθε μορφής, απάνθρωπη οδύνη για όλον τον πληθυσμό και κυρίως για τους πιο ευάλωτους, όπως τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους».

Ο Φραγκίσκος, ο οποίος μόλις επέστρεψε από μια ιστορική επίσκεψη στο Ιράκ, δεν προτίθεται να μεταβεί στη Συρία, όμως συχνά απευθύνει εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός σε αυτή τη «μαρτυρική» χώρα.