Οικονομία

ΑΑΔΕ: 36 υποθέσεις με φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρω

Δείτε αναλυτικά τα «λαβράκια» που έπιασαν οι ελεγκτές της Αρχής.

Γιατροί, μεταφορικές επιχειρήσεις, καθαριστήρια, τουριστικά γραφεία, λογιστές, κομμωτήρια, κέντρα αδυνατίσματος, γυμναστήρια, αθλητικοί σύλλογοι, ΠΑΕ, διαφημιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εμπορίας ρούχων, εταιρείες τροφίμων, βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής, που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω ειδικών και στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποίησαν για τις χρήσεις 2014 - 2019.

Πρόκειται για 36 υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, υποβολής φορολογικών δηλώσεων με ανακρίβειες και μη υποβολής δηλώσεων. Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής φτάνει τα 24,5 εκατομμύρια ευρώ!

Αναλυτικότερα:

Δερματολο?γος στην Αθη?να, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε να μην ε?χει εκδω?σει 193 φορολογικα? στοιχει?α συνολικη?ς αξι?ας 30.000€ για τις χρη?σεις 2018 και 2019.

Ιατρο?ς στη Θεσσαλονι?κη, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε να μην ε?χει εκδω?σει 168 φορολογικα? στοιχει?α συνολικη?ς αξι?ας 1.254.000€ για τις χρη?σεις 2014 ε?ως 2017.

Ι.Κ.Ε. παροχη?ς ιατρικω?ν υπηρεσιω?ν στην Ευ?βοια, για τις χρη?σεις 2018-2019, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων, διαπιστω?θηκε η ανακριβη?ς ε?κδοση και η μη ε?κδοση φορολογικω?ν στοιχει?ων σε 5.551 περιπτω?σεις. Η συνολικη? αποκρυβει?σα υ?λη ανη?λθε σε 103.000€.

Σε εταιρει?α με αντικει?μενο δερματολογικε?ς υπηρεσι?ες στην Αθη?να, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, η μη ε?κδοση 335 φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 26.000€ για τις χρη?σεις 2018-2019.

Λογιστη?ς στην Αττικη?, για τις χρη?σεις 2011 ε?ως 2019, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, να ε?χει υποβα?λει ανακριβει?ς δηλω?σεις φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικο? υ?ψος αποκρυβει?σας υ?λης 647.500€.

Σε λογιστικο? γραφει?ο στις Κυκλα?δες, για τις χρη?σεις 2010 ε?ως 2018, διαπιστω?θηκε, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων, η μη ε?κδοση 379 φορολογικω?ν στοιχει?ων με συνολικο? υ?ψος αποκρυβει?σας υ?λης 310.000€.

Ανω?νυμη Εταιρει?α παροχη?ς λογιστικω?ν υπηρεσιω?ν στη Θεσσαλονι?κη, διαπιστω?θηκε για τις χρη?σεις 2014-2019, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων, ο?τι δεν ει?χε εκδω?σει φορολογικα? στοιχει?α σε 1.634 περιπτω?σεις. Το συνολικο? υ?ψος της αποκρυβει?σας υ?λης ανη?λθε σε 194.000€.

Σε ατομικη? επιχει?ρηση-καθαριστη?ριο στη Δυτικη? Αθη?να διαπιστω?θηκε, για τη χρη?ση 2019, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων, η ανακριβη?ς ε?κδοση φορολογικω?ν στοιχει?ων σε 4.299 περιπτω?σεις και η μη ε?κδοση φορολογικω?ν στοιχει?ων σε 66 περιπτω?σεις. Το συνολικο? υ?ψος της αποκρυβει?σας υ?λης ανη?λθε σε 426.000€.

Ομο?ρρυθμη εταιρει?α με αντικει?μενο την παροχη? υπηρεσιω?ν στεγνοκαθαριστηρι?ου στην Αττικη?, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε να μην ε?χει εκδω?σει 4.944 φορολογικα? στοιχει?α αποκρυ?πτοντας φορολογητε?α υ?λη υ?ψους 75.000€ για τη χρη?ση 2019.

Σε μεταφορικη? Ε.Π.Ε. στη Θρα?κη διαπιστω?θηκε, για τις χρη?σεις 2010 ε?ως 2019, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων, η μη υποβολη? δηλω?σεων φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικο? υ?ψος αποκρυβει?σας υ?λης 2.800.000€.

Σε Ανω?νυμη Εταιρει?α στη Θεσσαλονι?κη, με αντικει?μενο την παροχη? υπηρεσιω?ν ενοικι?ασης οπτικοακουστικω?ν με?σων, για τις χρη?σεις 2014 ε?ως 2017, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε η μη ε?κδοση 283 φορολογικω?ν στοιχει?ων με συνολικο? υ?ψος αποκρυβει?σας υ?λης 556.000€.

Κε?ντρο αδυνατι?σματος στη Θεσσαλονι?κη, με τη μορφη? της Ετερο?ρρυθμης Εταιρει?ας, για τις χρη?σεις 2013 ε?ως 2017, δεν εξε?δωσε 1.603 φορολογικα? στοιχει?α συνολικου? υ?ψους αποκρυβει?σας υ?λης 626.000€.

Ανω?νυμη εταιρει?α με υποκατα?στημα στην Κρη?τη και κυ?ρια δραστηριο?τητα την πω?ληση τουριστικω?ν εισιτηρι?ων, για τις χρη?σεις 2014 ε?ως 2018 υπε?βαλε ανακριβει?ς δηλω?σεις Φ.Π.Α. αποκρυ?πτοντας εκροε?ς υ?ψους 1.414.000€.

Ατομικη? επιχει?ρηση στην Κρη?τη, με αντικει?μενο δραστηριο?τητας την παροχη? διαφημιστικω?ν υπηρεσιω?ν, κατα? τις χρη?σεις 2014 ε?ως 2018, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε να ε?χει υποβα?λει ανακριβω?ς δηλω?σεις φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α., αποκρυ?πτοντας ε?σοδα υ?ψους 829.000€.

Ανω?νυμη εταιρει?α ενοικι?ασης επιβατηγω?ν αυτοκινη?των στην Κρη?τη, υπε?βαλε ανακριβει?ς δηλω?σεις φορολογι?ας εισοδη?ματος και ΦΠΑ κατα? τις χρη?σεις 2014 και 2015, αποκρυ?πτοντας ε?σοδα υ?ψους 327.000€.

Ατομικη? επιχει?ρηση με αντικει?μενο την παροχη? υπηρεσιω?ν μανικιου?ρ- πεντικιου?ρ στην ευρυ?τερη περιοχη? της Θεσσαλονι?κης, κατα? τη χρη?ση 2019, δεν εξε?δωσε 1.194 φορολογικα? στοιχει?α συνολικη?ς αξι?ας 22.000€.

Σε κομμωτη?ριο στον νο?τιο τομε?α Αθηνω?ν, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, η μη ε?κδοση 3.983 αποδει?ξεων παροχη?ς υπηρεσιω?ν (ΑΠΥ) συνολικη?ς αξι?ας 40.000€ για τη χρη?ση 2014.

Ποδοσφαιρικη? Ανω?νυμη Εταιρει?α στην Αττικη? διαπιστω?θηκε, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, να ε?χει εκδω?σει ανακριβω?ς 2.011 φορολογικα? στοιχει?α συνολικη?ς αξι?ας 275.000€ για τη χρη?ση 2014.

Σε αθλητικο? σωματει?ο στην Αττικη? διαπιστω?θηκε, μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, η ανακριβη?ς ε?κδοση 2.041 φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 240.000€ για τη χρη?ση 2014.

Σε γυμναστη?ριο στην Ηλει?α, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, η μη ε?κδοση 5.139 φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 143.000€ για τις χρη?σεις 2015-2018.

Κομμωτη?ριο με τη μορφη? Ομο?ρρυθμης Εταιρει?ας στη Θεσσαλονι?κη, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, ο?τι δεν εξε?δωσε 111.300 αποδει?ξεις παροχη?ς υπηρεσιω?ν (ΑΠΥ) συνολικη?ς αξι?ας 680.000€, κατα? τις χρη?σεις 2015 ε?ως 2019.

Σε επιχει?ρηση-πλυντη?ριο αυτοκινη?των στην Αργολι?δα, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, η μη ε?κδοση 1.099 φορολογικω?ν στοιχει?ων, καθω?ς και η ανακριβη?ς υποβολη? δηλω?σεων φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικο? υ?ψος αποκρυβει?σας υ?λης 51.000€, για τις χρη?σεις 2013 ε?ως 2019.

Ομο?ρρυθμη Εταιρει?α επισκευη?ς αυτοκινη?των στη Μεσσηνι?α, διαπιστω?θηκε μετα? απο? επεξεργασι?α κατασχεμε?νων αρχει?ων, ο?τι δεν ει?χε εκδω?σει 1.321 φορολογικα? στοιχει?α και ει?χε υποβα?λει ανακριβει?ς δηλω?σεις φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α., για τις χρη?σεις 2014-2019, αποκρυ?πτοντας φορολογητε?α υ?λη υ?ψους 391.000€.

Σε Ετερο?ρρυθμη Εταιρει?α με αντικει?μενο δραστηριο?τητας το λιανικο? εμπο?ριο τηλεπικοινωνιακου? εξοπλισμου? στην Αθη?να για τη χρη?ση 2019, κατο?πιν μερικου? επιτο?πιου ελε?γχου, διαπιστω?θηκε η μη ε?κδοση φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 117.000€.





Σε ατομικη? επιχει?ρηση λιανικου? εμπορι?ου ειδω?ν κλωστου?φαντουργι?ας στην Αττικη?, για τις χρη?σεις 2017 ε?ως 2019, διαπιστω?θηκε, κατο?πιν επεξεργασι?ας κατασχεμε?νων αρχει?ων, η μη ε?κδοση φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 734.000€.

Ι.Κ.Ε. στην περιοχη? της Θεσσαλονι?κης με αντικει?μενο δραστηριο?τητας το εμπο?ριο στερεω?ν καυσι?μων για τις χρη?σεις 2019 και 2020, κατο?πιν επεξεργασι?ας κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε, να μην ε?χει εκδω?σει φορολογικα? στοιχει?α συνολικη?ς αξι?ας 682.000€.

Σε ατομικη? επιχει?ρηση εμπορι?ας ενδυμα?των στην Κεντρικη? Μακεδονι?α, για τις χρη?σεις 2015 ε?ως 2017, διαπιστω?θηκε η μη ε?κδοση 19 φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 4.467.000€.

Ατομικη? επιχει?ρηση στην περιοχη? της Κεντρικη?ς Μακεδονι?ας με αντικει?μενο δραστηριο?τητας το εμπο?ριο λευκω?ν ειδω?ν, για τις χρη?σεις 2016 ε?ως 2019, κατο?πιν επεξεργασι?ας κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε να μην ε?χει εκδω?σει η? να ε?χει εκδω?σει ανακριβω?ς 14 φορολογικα? στοιχει?α συνολικη?ς αξι?ας 203.000€.

Σε ατομικη? επιχει?ρηση λιανικου? εμπορι?ου ενδυμα?των στην Κεντρικη? Μακεδονι?α, κατο?πιν ανοι?γματος λογαριασμω?ν, διαπιστω?θηκε, η μη ε?κδοση 4 φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 396.000€, για τη χρη?ση 2017.

Φυσικο? προ?σωπο στην ευρυ?τερη περιοχη? της Θεσσαλονι?κης, που διενεργου?σε εμπο?ριο μεταχειρισμε?νων αυτοκινη?των χωρι?ς να ε?χει πραγματοποιη?σει ε?ναρξη επιτηδευ?ματος, προ?εκυψε, μετα? απο? α?νοιγμα τραπεζικω?ν λογαριασμω?ν, για τις χρη?σεις 2014 ε?ως 2018, να μην ε?χει εκδω?σει 418 φορολογικα? στοιχει?α, συνολικη?ς αξι?ας 1.268.000 ευρω?.

Σε ατομικη? επιχει?ρηση εμπορι?ας αγροτικω?ν προι?ο?ντων στη Δυτικη? Ελλα?δα, για τις χρη?σεις 2014 ε?ως 2018, διαπιστω?θηκε η μη υποβολη? δηλω?σεων φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικω?ς αποκρυβε?ντα ακαθα?ριστα ε?σοδα υ?ψους 324.000€.

Σε ατομικη? επιχει?ρηση εμπορι?ας Η/Υ στην Η?πειρο, για τις χρη?σεις 2016 και 2017, κατο?πιν επεξεργασι?ας κατασχεμε?νων αρχει?ων, διαπιστω?θηκε η μη ε?κδοση φορολογικω?ν στοιχει?ων συνολικη?ς αξι?ας 598.000€.

Σε ανω?νυμη εταιρει?α με αντικει?μενο εργασιω?ν την παραγωγη? παρασκευασμε?νων ζωοτροφω?ν στην Κρη?τη, για τις χρη?σεις 2016 ε?ως 2018, διαπιστω?θηκε η ανακριβη?ς κοστολο?γηση απογραφη?ς αποθεμα?των με συνε?πεια την απο?κρυψη εσο?δων υ?ψους 266.000€.

Σε δυο συγγενει?ς προσωπικε?ς εταιρει?ες με αντικει?μενο δραστηριο?τητας το χονδρικο? εμπο?ριο ειδω?ν ε?νδυσης, στην ευρυ?τερη περιοχη? του Ηρακλει?ου Κρη?της, κατα? τις χρη?σεις 2004 ε?ως 2019, διαπιστω?θηκε η μη υποβολη? δηλω?σεων φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικω?ς αποκρυβε?ντα ακαθα?ριστα ε?σοδα υ?ψους 936.000€.

Σε ανω?νυμη εταιρει?α στην Κρη?τη, με αντικει?μενο δραστηριο?τητας την παραγωγη? και εμπορι?α τροφι?μων, κατα? τις χρη?σεις 2009 ε?ως 2019, διαπιστω?θηκε η μη υποβολη? δηλω?σεων φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικω?ς αποκρυβε?ντα ακαθα?ριστα ε?σοδα υ?ψους 956.000€.

Σε ατομικη? επιχει?ρηση στην Κρη?τη, με αντικει?μενο δραστηριο?τητας το χονδρικο? εμπο?ριο μαρμα?ρου, κατα? τις χρη?σεις 2010 ε?ως 2018, διαπιστω?θηκε η μη υποβολη? δηλω?σεων φορολογι?ας εισοδη?ματος και Φ.Π.Α. με συνολικω?ς αποκρυβε?ντα ακαθα?ριστα ε?σοδα υ?ψους 2.031.000€. Πηγή: capital.gr