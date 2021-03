Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη: πιθανό οι διασωληνωμένοι να ξεπεράσουν τους 600

Για λογικά λάθη σε ότι αφορά τον κορονοϊό και τα μέτρα έκανε λόγο η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Τι είπε για τον συνωστισμό σε πλατείες από μασκαράδες.

Την εκτίμηση ότι στο τέλος της εβδομάδας που έρχεται θα δούμε μείωση σε νοσηλευόμενους με κορονοϊό, εξέφρασε μιλώντας στον ΣΚΑΙ η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, Ματίνα Παγώνη. Eπεσήμανε πως αποτελεί λογικό σενάριο το να διασωληνωθούν, μέσα στις επόμενες μέρες ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες και με βάση αυτό συνόψισε πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε άμεση μείωση στον αριθμό των νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ. «Η μείωση θα είναι σταδιακή και αργά… μετά από 10 μέρες», ανέφερε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να ξεπεράσουμε και πάλι τον αριθμό των 600 διασωληνωμένων, η κ. Παγώνη δήλωσε πως αυτό δεν είναι ούτε πιθανό αλλά ούτε κι απίθανο να συμβεί και εξαρτάται από το πόσοι από τους νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες θα χρειαστούν εν τέλει διασωλήνωση.

Η κ. Παγώνη μεταξύ άλλων τόνισε το ότι, καθώς ο ιατρικός κόσμος επί έναν χρόνο καλείται να «παλέψει» με έναν άγνωστο ιό που μάλιστα μεταλλάσσεται συνεχώς, είναι λογικό να γίνονται λάθη επί των κρίσεων. «Λάθη θα γίνονται, είτε από την επιτροπή είτε από οπουδήποτε» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος σχολιάζοντας τα φαινόμενα συνωστισμού από κόσμο που αψήφησε τους περιορισμούς και συγκεντρώθηκε σε πλατείες και κεντρικά σημεία χθες, για να γιορτάσει το τέλος του Τριωδίου, παρά το lockdown, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών τόνισε πως αυτά ήταν αναμενόμενα δεδομένου ότι ο κόσμος μετά από έναν χρόνο περιορισμών θέλει να ξεσκάσει ειδικά εφόσον "παρασύρεται" από μεγάφωνα και μουσικές που ακούγονται από διάφορα σημεία των πόλεων.

