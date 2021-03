Κοινωνία

Χειροπέδες στον “κλέφτη με το ποδήλατο”

Πλούσια η λεία του κακοποιού. Αναζητείται ένας από τους συνεργούς του. Πως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, ένας αλλοδαπός για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και για απείθεια. Συνεργοί του είναι ένας αλλοδαπός που ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και ένας Έλληνας, ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης.

Λίγο πριν, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας επιχείρησαν να ελέγξουν τον ανωτέρω που κινούνταν με έτερα άτομα με ποδήλατα, πλην όμως αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τον ανωτέρω να προσπαθεί να εισέλθει σε παρακείμενη αυλή οικίας και τον ακινητοποίησαν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οι ανωτέρω είχαν δραστηριοποιηθεί από το μήνα Μάρτιο του 2020 και προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από οικίες και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από το εσωτερικό των οποίων αφαιρούσαν χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά αντικείμενα.

Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 10 κλοπές από καταστήματα και 2 από οικίες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.