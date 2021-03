Υγεία - Περιβάλλον

O EMA συνεχίζει να εξετάζει τα στοιχεία για το εμβόλιο της ΑstraZeneca

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μετά τις συνεχείς αναβολές εμβολιασμού από χώρες, για τους κινδύνους από το εμβόλιο.

Tης Μαρίας Αρώνη

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνεχίζει να εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από τις περιπτώσεις θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca, αλλά προς το παρόν δεν προκύπτουν στοιχεία που να αλλάζουν ή να επιβαρύνουν την ανάλυση κινδύνου - οφέλους του εμβολίου. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Μάρκο Καβαλιέρι, επικεφαλής του τομέα εμβολίων και βιολογικών απειλών του ΕΜΑ, μιλώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο επικεφαλής του τομέα εμβολίων του ΕΜΑ δήλωσε επίσης ότι ο Οργανισμός εργάζεται για την ταχύτερη μελλοντική έγκριση εμβολίων για τις μεταλλάξεις, είτε με ταχύτερη διαδικασία, όπως συμβαίνει με τα εμβόλια για τη γρίπη, ή με σύμπτυξη της άδειας για πολλές παραλλαγές σε μια διαδικασία.

Εξάλλου, η υπεύθυνη του τομέα εμβολίων και ανοσολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κάθριν Ο Μπράιαν, απευθυνόμενη στην ίδια επιτροπή του ΕΚ, σημείωσε ότι απαιτείται μεγαλύτερη παρακολούθηση της εξάπλωσης των παραλλαγών του κορονοϊού, αλλά και περισσότερες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων επ’ αυτών για να εξαχθούν συμπεράσματα. Είπε επίσης ότι προς το παρόν υπάρχει έλλειψη δεδομένων, τονίζοντας ωστόσο ότι από τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται ότι τα εμβόλια προστατεύουν και από τις παραλλαγές.

Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, η Κάθριν Ο Μπράιαν είπε ότι ο ΠΟΥ στηρίζει σθεναρά τη χρήση τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι εκτός του ότι ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, παράλληλα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την προστασία και τη μεταδοτικότητα από τους εμβολιασμένους. Γι’ αυτό δεν υπάρχει σύσταση από τον ΠΟΥ.