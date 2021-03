Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για εμβόλιο AstraZeneca: κάνω πράξεις για τα οφέλη και τους κινδύνους (βίντεο)

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το εμβόλιο της AstraZeneca και τόνισε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τον εμβολιασμό.