Αθλητικά

Αντιδράσεις για τη μετονομασία του Μαρακανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιστορία του ονόματος ενός εκ των διασημότερων γηπέδων στον κόσμο και οι αντιδράσεις για την πρόταση που είναι λίγο πριν από την εφαρμογή της.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση των τοπικών αξιωματούχων του Ρίο ντε Τζανέιρο να πάρει το όνομα του Πελέ το διάσημο γήπεδο Μαρακανά.

Οι αξιωματούχοι ψήφισαν υπέρ της αλλαγής στις 9 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία άρχισαν κι αντιδράσεις.

Το ιστορικό γήπεδο αρχικά ονομαζόταν «Δημοτικό Στάδιο», όμως αργότερα άλλαξε, παίρνοντας το όνομα του πρωτοπόρου στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, Μάριο Φιλχο (Mario Filho Stadium). Ο δημοσιογράφος είχε επίσης συμβάλει στην κατασκευή του το 1950, για το τότε Μουντιάλ.

Ο Φίλχο ήταν αυτός που είχε συνδιοργανώσει καμπάνια για την κατασκευή του γηπέδου κοντά στην πόλη, αντί για το αρχικό πλάνο που το ήθελε να κατασκευάζεται σε γειτονιά πιο μακριά. Ήταν αυτός επίσης που είχε πρωτοστατήσει για να γίνει μεγαλύτερο σε χωρητικότητα, για να γίνει το «μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου».

Ο εγγονός του αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του Πελέ, όμως τονίζει ότι το όνομα του σταδίου πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Ο κυβερνήτης του Ρίου έχει 15 μέρες για να εγκρίνει ή να απορρίψει την αλλαγή του ονόματος του γηπέδου.