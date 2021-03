Κόσμος

Ο Πρίγκιπας Φίλιππος πήρε εξιτήριο

Εκτός νοσοκομείου βγήκε ο Δούκας του Εδιμβούργου.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε μετά από ένα μήνα νοσηλείας ο Δούκας του Εδιμβούργου, Πρίγκιπας Φίλιππος.

Ο 99χρονος σύζυγος της Ελισάβετ είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 16 Φεβρουαρίου, όταν είχε αισθανθεί αδιαθεσία και λίγες μέρες αργότερα μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση για προϋπάρχον καρδιακό πρόβλημα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο διάστημα νοσηλείας του Φίλιππου σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το BBC.

Αν και ο αρχικός λόγος της εισαγωγής του δεν έγινε ποτέ γνωστός από το Μπάγκινχαμ, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του τον επισκέφτηκε ο γιος του, Πρίγκιπας Κάρολος.