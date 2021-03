Οικονομία

Στις αγορές με 30ετες ομόλογο βγαίνει η Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ανοίγει το βιβλίο προσφορών και πότε αναμένεται η έκδοση.

Στις αγορές με 30ετες ομόλογο βγαίνει η Ελλάδα, μετά από σχετική εντολή που έδωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Το βιβλίο προσφορών ανοίγει την Τετάρτη, ενώ η έκδοση θα γίνει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

H προηγούμενη έξοδος στις αγορές του ελληνικού δημοσίου ήταν στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και εκδόθηκε 10ετες ομόλογο για το οποίο είχε υπάρξει μεγάλη ζήτηση.