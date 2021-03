Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Λιβύη

Ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση του Λίβυου ομολόγου του, τον οποίο και συνεχάρη για το σχηματισμό της νέας του κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης Abdul Hamid Dbeibah τον οποίο συνεχάρη για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε πρόσκληση του κ. Dbeibah να επισκεφθεί προσεχώς την Λιβύη.

«Η συζήτηση διεξήχθη σε θερμό κλίμα που επιβεβαιώνει τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών», σύμφωνα με την ενημέρωση από το Μαξίμου.