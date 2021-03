Πολιτική

Μητσοτάκης και ΝΔ “αδειάζουν” τον Κυμπουρόπουλο για τις αμβλώσεις

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, αναφορικά με την πρόσφατη ψήφο του Ευρωβουλευτή.

Σε ανακοίνωση από την Νέα Δημοκρατία αναφέρεται ότι «Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θέση, σταθερά και διαχρονικά για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση. Το θέμα αυτό έχει λυθεί για την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Είναι προφανές ότι η ψήφος του ευρωβουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου δεν εκφράζει το κόμμα και τον Πρόεδρό του».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, την περασμένη Πέμπτη, 11 Μαρτίου, οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν την έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Σε αυτήν περιλαμβανόταν τροπολογία που κατέθεσαν δύο Πολωνοί συντηρητικοί ευρωβουλευτές, η οποία "υπενθυμίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει πάντοτε να προστατεύεται, αρχής γενομένης από τη στιγμή της σύλληψης".

Η τροπολογία δεν πέρασε, ωστόσο την ψήφισαν αρκετοί ευρωβουλευτές, ανάμεσά τους ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Κυπουρόπουλος, αρκετοί από το συντηρητικό κόμμα (ECR) και από το ακροδεξιό κόμμα (ID), αλλά και αρκετοί γνωστοί ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως Ότμαρ Κάρας, Μακ Άλιστερ, Γκονζάλες Πονς, καθώς και ευρωβουλευτές του κόμματος του Ορμπάν. Την τροπολογία ψήφισε επίσης ο Ιωάννης Λαγός, καθώς και ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος.

Νωρίτερα, σε δήλωση της Ειρήνης Αγαθοπούλου, αναπληρώτριας Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόταν «Η πολιτική της κυβέρνησης για την υπαγωγή των πολιτικών ισότητας στο άρμα της γεννητικότητας και του δημογραφικού φέρνει καρπούς. Με την ψήφο του κ. Κυμπουρόπουλου, ευρωβουλευτή της ΝΔ, η ΝΔ παίρνει θέση για το θέμα των αμβλώσεων; Είναι αυτή η κεντρική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας; Εάν η τοποθέτηση του κ. Κυμπουρόπουλου για το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν είναι προσωπική του άποψη, να βγει η Υφυπουργός αρμόδια για θέματα ισότητας και η ΓΓ να τον διαψεύσουν. Η σιωπή τους συνιστά συναίνεση και αποδοχή. Επιτέλους, πόσα ακόμη "μεμονωμένα" περιστατικά σεξισμού, ρητορικής μίσους, καταψήφισης κεκτημένων δικαιωμάτων των γυναικών και της αυτοδιάθεσης του σώματός τους θα ανεχθεί αυτή η κυβέρνηση; Επίσης, περιμένουμε από την κ. Συρεγγέλα να καταδικάσει τις σεξιστικές επιθέσεις του ομοϊδεάτη της και βουλευτή της ΝΔ, κ. Μπογδάνου, προς διδάσκουσα σπουδών φύλου του ΕΚΠΑ. Να σταματήσει τώρα η Κυβέρνηση την απαξίωση των σπουδών φύλου, των πολιτικών ισότητας και την καταστρατήγηση κεκτημένων δικαιωμάτων των γυναικών! Ως εδώ!».