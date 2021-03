Life

Βραβείο Όσκαρ διεκδικούν δύο Έλληνες (βίντεο)

Φαίδων Παπαμιχαήλ και Γιώργος Λαμπρινός διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο, για την καλύτερη φωτογραφία και το καλύτερο μοντάζ, αντίστοιχα.

Του Λευτέρη Πράσινου

Σχεδόν ένα μήνα, πριν από την τελετή απονομής των φετινών Όσκαρ, στις 25 Απριλίου, ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα χρυσά αγαλματίδια, που έχουν έντονο… άρωμα Ελλάδας.

Δύο καταξιωμένοι Έλληνες, ο μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός και ο διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ, θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο κινηματογραφικό βραβείο.

Κάτοικος Παρισιού, ο Γιώργος Λαμπρινός, κατέκτησε και το βραβείο Σεζάρ Καλύτερου Μοντάζ για την ταινία “Μετά τον Χωρισμό”. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα της διεκδίκησης του Όσκαρ Μοντάζ, για το φιλμ “The Father”, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Αντονι Χόπκινς και Ολίβια Κόλμαν.

Ο Λαμπρινός τιμήθηκε για το “The Father” και με το βραβείο των Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Αντζελες.

Με λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό, ο Φαίδων Παπαμιχαήλ θα διεκδικήσει το Όσκαρ Φωτογραφίας για την ταινία “Η Δίκη των 7 του Σικάγο”. Ο Έλληνας κινηματογραφιστής, που σε ηλικία 6 ετών μετακόμισε με την οικογένειά του, στην Αμερική, δεν κρύβει την αγάπη του για την πατρίδα.

Μέλος του Αμερικανικού Σωματείου Κινηματογραφιστών, ο Φαίδων Παπαμιχαήλ έχει σκηνοθετήσει σχεδόν 50 ταινίες και έχει συνεργαστεί με λαμπερά αστέρια του Χόλιγουντ. Μεταξύ αυτών, ο Τζορτζ Κλούνει, ο Τζον Τραβόλτα και ο Τομ Κρουζ.