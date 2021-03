Life

Πρίγκιπας Χάρι: “Έσπασε ο πάγος” με τον αδερφό και τον πατέρα του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μίλησε μαζί τους τηλεφωνικά, για πρώτη φορά μετά την πολύκροτη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι μίλησε με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Ουίλιαμ, για πρώτη φορά μετά τη συνέντευξη του ίδιου και της συζύγου του, Μέγκαν, στην Όπρα Γουίνφρι, όμως η συνομιλία τους «δεν ήταν παραγωγική», ανέφερε σήμερα μια φίλη του ζευγαριού.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που προβλήθηκε στο αμερικανικό δίκτυο CBS στις 7 Μαρτίου, η Μέγκαν ανέφερε πως ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, το οποίο δεν κατονόμασε, είχε διερωτηθεί πόσο σκούρο θα ήταν ενδεχομένως το δέρμα του γιου τους Άρτσι, όταν θα γεννιόταν, ενώ ο Χάρι είπε ότι ο πατέρας του, ο πρίγκιπας-διάδοχος Κάρολος, τον απογοήτευσε και ότι ένιωθε παγιδευμένος.

Σε μια δημόσια εμφάνιση την περασμένη Πέμπτη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δήλωσε πως δεν είχε μιλήσει ακόμη με τον αδελφό του, αλλά σκόπευε. Είπε σε δημοσιογράφους: «Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση μια ρατσιστική οικογένεια».

Η Γκέιλ Κινγκ, η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής του CBS This Morning, αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Χάρι και τη Μέγκαν το Σαββατοκύριακο κι ότι τα δύο αδέλφια επικοινώνησαν μεταξύ τους. «Είναι αλήθεια, ο Χάρι μίλησε με τον αδελφό του και μίλησε επίσης με τον πατέρα του και όπως μου είπαν, αυτές οι συνομιλίες δεν ήταν παραγωγικές, όμως χάρηκαν που τουλάχιστον ξεκίνησαν μια συζήτηση», είπε.

Η συνέντευξη του Χάρι και της Μέγκαν “βύθισε” τη βρετανική μοναρχία στη μεγαλύτερη κρίση της, μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, της μητέρας του Ουίλιαμ και του Χάρι, το 1997.

Η συνέντευξη προβλήθηκε αφότου το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως ερευνά τις καταγγελίες περί εκφοβισμού από βοηθούς σε βάρος της Μέγκαν, προτού εκείνη και ο Χάρι απαρνηθούν τα βασιλικά τους καθήκοντα και μετακομίσουν στην Καλιφόρνια πέρυσι.

«Νομίζω ότι συνεχίζει να τους ταράζει το γεγονός ότι το παλάτι συνεχίζει να λέει ότι θέλει να το λύσουν ιδιωτικά κι όμως πιστεύουν ότι όλες αυτές οι ψευδείς ιστορίες που λέγονται είναι πολύ υποτιμητικές για τη Μέγκαν», είπε η Κινγκ.

«Νομίζω ότι είναι απογοητευτικό για εκείνους το ότι βλέπουν πως πρόκειται για μια φυλετική συζήτηση σχετικά με τη βασιλική οικογένεια, όταν το μόνο που θέλουν είναι η βασιλική οικογένεια να παρέμβει και να πει στον Τύπο να σταματήσει με τις άδικες, ανακριβείς, ψευδείς ιστορίες που έχουν σίγουρα μια φυλετική διάσταση».