Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το πρώτο μωρό που γεννήθηκε με αντισώματα

Πώς επετεύχθη η γέννηση ανθρώπου με αντισώματα κορονοϊού.

Μία γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, η οποία είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου της Moderna κατά της Covid-19 ενόσω ήταν έγκυος, γέννησε το πρώτο μωρό που βρέθηκε με αντισώματα κατά του κορονοϊού μετά τον μητρικό εμβολιασμό.

Η γυναίκα, μία υγειονομικός πρώτης γραμμής, είχε εμβολιαστεί τον Ιανουάριο κατά την 36η εβδομάδα της κύησης και μετά από τρεις εβδομάδες γέννησε ένα υγιές κοριτσάκι. Οι Αμερικανοί παιδίατροι του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Φλόριντα-Ατλαντικού, με επικεφαλής τον δρα Πολ Γκίλμπερτ, οι οποίοι ανέλυσαν το αίμα του μωρού και βρήκαν τα αντισώματα IgG σε αυτό, έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν» και «Ιντιπέντεντ».

Οι γιατροί ανέφεραν ότι χάρη στα αντισώματα «υπάρχει πιθανότητα για προστασία και μείωση του κινδύνου λοίμωξης του μωρού από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό της μητέρας». Τόνισαν, πάντως, πως το θέμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να διαπιστωθεί κατά πόσο όντως τα νεογέννητα έχουν και σε ποιο βαθμό προστασία έναντι της Covid-19. Όπως είπαν, σταδιακά θα γεννηθούν πολλές χιλιάδες μωρά από εμβολιασμένες κατά του κορονοϊού μητέρες και γι' αυτό χρειάζονται μελέτες που θα εστιάσουν στο κατά πόσο μεταφέρονται αντισώματα από τη μητέρα στο μωρό της.

Στο παρελθόν έχει διαπιστωθεί ότι και σε άλλα εμβόλια, όπως το αντιγριπικό, περνάνε -μέσω του πλακούντα- αντισώματα από την εμβολιασμένη έγκυο μητέρα στο έμβρυο. Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για το πώς το εμβόλιο κατά του κορονοϊού επιδρά στις έγκυες και μερικές φαρμακευτικές εταιρείες, ήδη, έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν γυναίκες σε εγκυμοσύνη στις μελέτες των εμβολίων τους.