Συνταγές

Κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας και ταμπουλέ από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βήμα βήμα η συνταγή για γευστικό κοτόπουλο. Ο σεφ του Πρωινού ετοιμάζει και αυθεντικό λιβανέζικο ταμπουλέ.