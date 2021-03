Αθλητικά

Champions League: ο Μπενζεμά “καλπάζει” προς την… τρίτη θέση!

Ακόμη μια επιτυχία καταγράφει στην καριέρα του ο Γάλλος επιθετικός.

Ο Καρίμ Μπενζεμά άνοιξε το σκορ στην χθεσινή (16/3) νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αταλάντα με 3-1, στην ρεβάνς για τους «16» του Champions League και άνοιξε τον δρόμο για την πρόκριση των «μερένχες» στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με αυτό το γκολ, ο Γάλλος επιθετικός έφθασε στα 70 στον θεσμό και βρίσκεται πλέον στην 5η θέση με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Σε απόσταση ενός τέρματος (71) βρίσκεται ο θρυλικός Ραούλ, στα 72 είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ... μακράν και... απλησίαστοι στις πρώτες δύο θέσεις, είναι ο Λιονέλ Μέσι με 120 γκολ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 135 τέρματα.