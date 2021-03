Πολιτική

Πελώνη: Το ΕΣΥ πιέζεται όμως θα αντέξει

Η Κυβερνητική Εκπρόσωπος για την πίεση στο ΕΣΥ, την έξαρση κρουσμάτων και τη χαλάρωση των μέτρων.

«Το σύστημα υγείας πιέζεται, αντέχει όμως και θα αντέξει», σημείωσε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι «το τελευταίο διάστημα έχει τεθεί σε ισχύ το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Υγείας που αφορά και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ήδη συνεργάζεται ο ιδιωτικός τομέας και το απόγευμα θα γίνουν ανακοινώσεις από τον υπουργό Υγείας που αφορούν περαιτέρω ενίσχυση του ΕΣΥ και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα".

Η Α.Πελώνη, μιλώντας στην ΕΡΤ1, υπογράμμισε ότι «τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται έξαρση κρουσμάτων. Αναμένουμε να δούμε αν η αύξηση της θετικότητας είναι κάτι συγκυριακό ή αν είναι κάτι άλλο που πρέπει να μας προβληματίσει. Προφανώς η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα στοιχεία για να κρίνει ποια είναι η κατάσταση και ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις. Προφανώς υπάρχει κόπωση στην κοινωνία, δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίζουμε ότι τα μέτρα έχουν λειτουργήσει». Υπό αυτό το πρίσμα, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος τόνισε ότι «αναζητούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση».

«Υιοθετείται η πρόταση Μητσοτάκη»

Η Αριστοτελία Πελώνη αναφέρθηκε στην παρουσίαση, σήμερα από την Κομισιόν του δεσμευτικού πλαισίου για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, ενός σχεδίου, όπως είπε, «που έχει το βλέμμα του προς την επανεκκίνηση των μετακινήσεων και του τουρισμού το καλοκαίρι. Μέσα σε αυτό το πακέτο, υπάρχει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, μια πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία έβαλε ο ίδιος στο τραπέζι και η οποία υιοθετείται αυτή τη στιγμή. Μέσα στο το επόμενο τρίμηνο θα γίνουν οι συζητήσεις ώστε να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή τους μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται για μία επιτυχία της χώρας και θα ήθελα να την αναλογιστούν όσοι έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να μιλήσουν για πιστοποιητικό ανικανότητας», τόνισε.

«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΜΑ»

Όσον αφορά δε τους εμβολιασμούς και συγκεκριμένα τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca, η κυρία Πελώνη σημείωσε ότι «η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή ακολουθεί τις οδηγίες του ΕΜΑ. Τα εμβόλια που χρησιμοποιούμε και που προμηθεύεται η ΕΕ, είναι τα εγκεκριμένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχουν δεδομένα που να στηρίζουν μια απόφαση αναστολής. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ωστόσο, συνεδρίασε και συνεκτίμησε επιστημονικά δεδομένα και από άλλες χώρες και αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση των εμβολιασμών. Αναμένουμε την οριστική τοποθέτηση του ΕΜΑ, εκτός από τη χτεσινή σχετική τοποθέτησή του, ότι τα οφέλη υπερτερούν των όποιων παρενεργειών. Θεωρώ πολύ θετικό ότι, παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε χτες, υπήρξε πολύ καλή προσέλευση στα ραντεβού, πράγμα που δείχνει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον εμβολιασμό και θέλουν γρήγορα να προχωρήσει, ώστε να χτιστεί αυτό το μεγάλο τείχος ανοσίας που θα μας επιτρέψει να άρουμε και τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα από την άνοιξη και μετά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τις διαδηλώσεις, δεν ακούμε προτάσεις

«Δεν ακούμε προτάσεις, αλλά μόνο νουθεσίες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κουνάει το δάχτυλο κάθε φορά που υπάρχει μια έξαρση κρουσμάτων ή πίεση στο σύστημα υγείας», υποστήριξε η κυβερνητική εκπρόσωπος σχετικά με την συμπεριφορά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόνισε δε ότι «όλοι γνωρίζουμε ότι υποκινεί και υποστηρίζει διαδηλώσεις την πιο κρίσιμη στιγμή. Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι την ώρα που ζητάμε από τον κόσμο να τηρήσει τα μέτρα, κινήσεις συγχρωτισμού χωρίς μάσκες όπου οι άνθρωποι φωνάζουν, ευνοούν τη διασπορά του ιού, την ευνοούν μάλιστα σε μια πολύ ευαίσθητη συγκυρία, που η κοινωνία είναι και κουρασμένη από τα περιοριστικά μέτρα. η συμπεριφορά αυτή δείχνει ασέβεια προς τους υγειονομικούς του ΕΣΥ που δίνουν μάχη, είναι όμως και προσβολή προς όλη την κοινωνία, όλον τον υπόλοιπο κόσμο που τηρεί τα μέτρα και αναμένει να αλλάξει η κατάσταση. Και η κατάσταση θα αλλάξει, σε πείσμα της καταστροφολογίας».

ΣΥΡΙΖΑ: Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ακούει και δεν βλέπει

«Σήμερα το πρωί η κα Πελώνη δήλωσε ότι δεν έχει ακούσει προτάσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ακούει και δεν βλέπει, όχι μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά συνολικά την κοινωνία», απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβερνητική Εκπρόσωπο.

«Η κ. Πελώνη προφανώς και έχει δικαίωμα να επιλέγει τον αυτοεξευτελισμό. Θα μπορούσε ωστόσο να έχει ενημερωθεί για την προγραμματική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για το "Νέο ΕΣΥ". Είναι στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της.

Ακόμα όμως και αν δεν επιθυμεί να ακούσει την αξιωματική αντιπολίτευση, ας ακούσει έστω και τώρα τους υγειονομικούς. Αίτημα των οποίων είναι να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση σε επίταξη ιδιωτικών κλινικών, συνταγογράφηση των τεστ, μέτρα προστασίας σε χώρους εργασίας και μέσα μεταφοράς», καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.