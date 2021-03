Υγεία - Περιβάλλον

Ο “Ερυθρός Σταυρός” αλλάζει σε νοσοκομείο – Covid

Εκκένωση των κλινικών του νοσοκομείου. Που μεταφέρονται οι ασθενείς. Αυξάνεται η πίεση στο ΕΣΥ.

Προχωρά βάσει σχεδιασμού η εκκένωση το νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», για να μετατραπεί σε νοσοκομείο αποκλειστικά για περιστατικά Covid-19, λόγω της ασφυκτικής πίεσης που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά στην Αττική.

Η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να αντιμετωπίσει την έξαρση της πανδημίας αναπτύσσοντας Εντατικές σε χειρουργεία και χώρους ανάνηψης μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έχουν ήδη διακομιστεί περίπου 15 ασθενείς χωρίς κορονοϊό από τον Ερυθρό Σταυρό προς το ΝΙΜΤΣ.



Η μετατροπή του Ερυθρού Σταυρού θα γίνει κατά το πρότυπο του «Σωτηρία» και του «Σισμανογλείου». Ακόμη σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα αναζητείται και άλλη δομή, ιδιωτική, για να συνδράμει στο ΕΣΥ την πιεστική αυτή περίοδο νοσηλεύοντας non covid περιστατικά.



Ο κ. Γιαννάκος χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα ως τη χειρότερη για τις ΜΕΘ στην Αττική -όπως κατήγγειλε ήταν όλες οι Μονάδες γεμάτες και περίπου 30 ασθενείς ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.



Οι διασωληνωμένοι χθες έσπασαν το «φράγμα» των 600, που είχε τεθεί ως «μαύρο» ορόσημο από τους ειδικούς παραπέμποντας στον αντίστοιχο αριθμό του περασμένου Νοεμβρίου, κι έφτασαν τους 605 από 564 σε μία ημέρα. Και δυστυχώς, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, αποτελούν τον πιο «σκληρό» αλλά αξιόπιστο δείκτη τόσο για την ανοδική πορεία της επιδημίας αλλά και για την περαιτέρω πίεση που θα ασκηθεί στο ΕΣΥ τις επόμενες 20 με 25 ημέρες. Μόλις μια εβδομάδα πριν, στις 9 Μαρτίου, οι διασωληνωμένοι δεν ξεπερνούσαν τους 500, ενώ σήμερα φτάνουν στα επίπεδα της 26ης Νοεμβρίου 2020, όταν υπήρχαν 608 διασωληνωμένοι και η επέλαση του δεύτερου κύματος συνεχίστηκε μέχρι και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.



Το 60% των ασθενών με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής λόγω των σοβαρών επιπλοκών του κορονοϊού, νοσηλεύονται στην Αττική – οι 374 από τους 606.