Οικονομία

Μεγάλη προσφορά για το 30ετές ομόλογο

Έκλεισε το βιβλίο των προσφορών για το 30ετές ομόλογο.

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 30ετούς ομολόγου με την ζήτηση να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 150 μονάδες βάσης + το Mid Swap, στην περιοχή του 1,9%.

Μετά από 16 χρόνια το ελληνικό Δημόσιο βγήκε στις αγορές με 30ετή ομόλογα καθώς το κλίμα -μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα, να επιταχύνει τις αγορές ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά- είναι ιδιαίτερα θετικό.

Υπενθυμίζεται ότι εντός του Μαρτίου η χώρα έχει συμφωνήσει να αποπληρώσει μέρος των δανείων που έχει λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγκεκριμένα 3,3 δισ. ευρώ. Το δανειακό πρόγραμμα του Δημοσίου προέβλεπε για φέτος την άντληση από την αγορά 8 έως 12 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να καλυφθεί άνετα με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς μετά την επέκταση του προγράμματος πανδημίας PEPP η Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αγοράσει από την αγορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 16 δισ. ευρώ επιπλέον των 19 δισ. ευρώ που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιο της. Ήδη στις αρχές του έτους το Δημόσιο με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου άντλησε 3,5 δισ. ευρώ.