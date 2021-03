Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Το παράδειγμα των Μανιατών συνεγείρει το εθνικό μας φρόνημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την Αρεόπολη, όπου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε σήμερα την Αρεόπολη, όπου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι το παράδειγμα των Μανιατών συνεγείρει το εθνικό μας φρόνημα και μετουσιώνεται σε ευθύνη για το παρόν και το μέλλον μας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου παρακολούθησε τη δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού κατέθεσε στεφάνι στην Πλατεία Αθανάτων, μετέβη στην πλατεία 17ης Μαρτίου, όπου έκανε τα αποκαλυπτήρια ανάγλυφης παράστασης με θέμα "Η ορκωμοσία των Μανιατών Αγωνιστών της 17ης Μαρτίου 1821". Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην ηρωική Αρεόπολη, για να τιμήσω τη μνήμη των Μανιατών που 200 χρόνια πριν ξεκίνησαν τον αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους από τον κατακτητή, υψώνοντας λάβαρο με το σύνθημα "Νίκη ή θάνατος".

Να τιμήσω το πνεύμα της αδούλωτης Μάνης, που δεν πατήθηκε ποτέ από τον Τούρκο αλλά φλογίστηκε από τη σπίθα του μεγάλου ξεσηκωμού. Κεντώντας στη σημαία της την επιταγή "ταν ή επί τας" -αδιάσειστη απόδειξη της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού σ’ αυτόν τον τόπο- προσφέρθηκε σύσσωμη στον υπέρτατο σκοπό.

Η οφειλή μας στους γενναίους, άντρες και γυναίκες, που ορκίστηκαν να δώσουν μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους υπέρ πίστεως και πατρίδος, είναι μεγάλη. Το παράδειγμά τους συνεγείρει το εθνικό μας φρόνημα και μετουσιώνεται σε ευθύνη για το παρόν και το μέλλον μας.».

Η κυρία Σακελλαροπούλου συναντήθηκε επίσης με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο και τις τοπικές αρχές της περιοχής.