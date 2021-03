Κοινωνία

Οδηγός ταξί εξαπατούσε ηλικιωμένους με κάρτες

Πως δρούσε ο νεαρός, που κατάφερε να αποσπάσει μεγάλη λεία, από ανυποψίαστους επιβάτες.

Το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, αποκάλυψε τη δράση, ταυτοποίησε και στη συνέχεια εντόπισε 25χρονο ημεδαπό οδηγό ταξί, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2020, εξαπατούσε και διέπραττε κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων επιβατών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές και απάτες με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση και υπεξαίρεση.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο κατηγορούμενος κινούμενος κατά τις βραδινές ώρες έξω από Νοσοκομεία και σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιβίβαζε κυρίως ηλικιωμένους πελάτες, τους οποίους μετά το τέλος της διαδρομής, υποχρέωνε να πληρώσουν το αντίτιμο με τραπεζική κάρτα αντί για μετρητά.

Ακολούθως, για τη συναλλαγή, χρησιμοποιούσε είτε συσκευή που προσομοίαζε με συσκευή POS, είτε συσκευή κινητού τηλεφώνου και υποδείκνυε στα θύματά του να καταχωρήσουν τον αριθμό PIN της τραπεζικής του κάρτας.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούσε, αποθήκευαν τον αριθμό PIN, ενώ ο ίδιος στη συνέχεια αφαιρούσε τεχνηέντως τις τραπεζικές κάρτες των θυμάτων του και τους επέστρεφε κάρτες άλλων ατόμων που επίσης είχε αφαιρέσει πριν.

Στη συνέχεια ο δράστης μετέβαινε σε ΑΤΜ και καταστήματα και χρησιμοποιώντας τις αφαιρεθείσες κάρτες και τα PIN, προέβαινε σε ανάληψη χρηματικών ποσών και σε αγορές προϊόντων, αντίστοιχα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί εννέα (9) υποθέσεις απάτης σε βάρος πελατών ταξί, από τις οποίες ο 25χρονος αποκόμισε οικονομικό όφελος 15.000 ευρώ.