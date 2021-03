Κόσμος

Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι δολοφόνος (βίντεο)

Η Μόσχα ανακάλεσε τον πρέσβη της από την Ουάσιγκτον για διαβουλεύσεις, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν δήλωσε πως πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «ένας δολοφόνος» και προειδοποίησε πως «θα υποστεί τις συνέπειες», σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν εκτιμά ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας «είναι ένας δολοφόνος», ο Τζο Μπάιντεν απάντησε καταφατικά: «Ναι το πιστεύω».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες επειδή ηγήθηκε προσπαθειών με στόχο να στρέψει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και πως αυτές οι συνέπειες θα έρθουν σύντομα. «Θα πληρώσει ένα τίμημα», δήλωσε ο Μπάιντεν στο ABC News. Ερωτηθείς ποιο μπορεί να είναι αυτό το τίμημα, απάντησε «θα δείτε σύντομα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά αφού έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η οποία δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα, στηρίζει τις κατηγορίες ότι ο Πούτιν βρισκόταν πίσω από την ανάμιξη της Μόσχας στις αμερικανικές εκλογές, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε αβάσιμη.

Ταυτόχρονα ο Μπάιντεν επισήμανε ότι «υπάρχουν πράγματα στα οποία είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας να εργαστούμε μαζί», όπως η ανανέωση της συμφωνίας START για τα πυρηνικά, και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες ξέρουν ο ένας τον άλλο. «Τον ξέρω σχετικά καλά», είπε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι «το πιο σημαντικό στις συνδιαλλαγές με ξένους ηγέτες, σύμφωνα με την εμπειρία μου ... είναι απλώς να ξέρεις τον άλλο».

Κρεμλίνο: Ανάκληση του Ρώσου πρέσβη στις ΗΠΑ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρέσβη της στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις στην Μόσχα, προκειμένου να εξετάσει το μέλλον των ρωσο- αμερικανικών σχέσεων, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλι Αντόνοφ, ανακαλείται στην Μόσχα για διαβουλεύσεις, σκοπός των οποίων είναι να αναλύσουμε, τι θα κάνουμε και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε στο πλαίσιο των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η Μόσχα ενδιαφέρεται ώστε να μην επιτραπεί μια αμετάκλητη υποβάθμιση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, υπογράμμισε η Ζαχάροβα. «Για μας το κύριο είναι να προσδιορίσουμε, τους δρόμους στους οποίους θα κατευθυνθούν οι ευρισκόμενες σε κρίσιμη κατάσταση ρώσο- αμερικανικές σχέσεις, οι οποίες οδηγήθηκαν από την Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, στην ουσία σε αδιέξοδο. Μας ενδιαφέρει, να μην επιτρέψουμε μια αμετάκλητη υποβάθμιση τους, εάν οι Αμερικανοί συνειδητοποιούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν», δήλωσε η Ζαχάροβα.