Οικονομία

Σταϊκούρας για 30ετες ομόλογο: Πλήρης επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με 2,5 δισ. ευρώ ενισχύει τα ταμειακά του διαθέσιμα το Ελληνικό Δημόσιο μετά την επιτυχή έκδοση του 30ετούς ομολόγου. Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών.

«Η Ελλάδα, σήμερα, προχώρησε, με επιτυχία, στην έκδοση 30ετούς ομολόγου, για πρώτη φορά από το 2008. Έκδοση που σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας μας στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Οπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, με αυτήν, η επανασύσταση της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων εξομαλύνεται και προστίθεται βάθος, παρέχοντας ασφάλεια στους επενδυτές, αφού χρονικά ξεπερνά – κατά πολύ – την περίοδο που εκπνέουν τα συμφωνημένα με τους θεσμούς μέτρα διευθέτησης για το χρέος. Επίσης, η έκδοση συμβάλλει – σημαντικά – στην περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους.

Καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, ακόμη πιο εμφατικά σε σύγκριση με προηγούμενες εξόδους στις αγορές, την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, αποτελεί ένα επιπλέον θετικό βήμα, το οποίο αναμένεται να συνδράμει, καταλυτικά, στις μελλοντικές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας.

Σήμερα, συνολικά, αντλήθηκαν από τις αγορές, 2,5 δισ. ευρώ. Η έκδοση διακρίνεται για τη σημαντική ζήτηση, το χαμηλό κόστος δανεισμού και την εξαιρετική ποιότητά της. Και όλα τα παραπάνω, μέσα σε συνθήκες υψηλής – σε διεθνές επίπεδο – αβεβαιότητας, εξαιτίας της πανδημίας.

Η Κυβέρνηση, με το οικονομικό επιτελείο της, εργάζεται, και θα συνεχίσει να εργάζεται, με στρατηγικό σχέδιο, για να επαναφέρει τη χώρα στην οικονομική κανονικότητα, εν μέσω παγκόσμιων κλυδωνισμών.

Ο ΟΔΔΗΧ, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ενεργεί με ευθύνη. Γι’ αυτό, τον συγχαίρω θερμά.

Στο Υπουργείο Οικονομικών, όλοι μαζί λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διορατικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να περιορίσουμε, όσο γίνεται περισσότερο, τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, να διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας, και να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας.

Έχουμε συναίσθηση ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και μεγάλες, για όλους μας. Όλοι μαζί όμως, με πίστη στις δυνάμεις μας, αλληλεγγύη και σκληρή δουλειά, θα κρατήσουμε την οικονομία λειτουργική, την κοινωνία όρθια και την πατρίδα ισχυρή», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.