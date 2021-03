Τεχνολογία - Επιστήμη

Instagram: Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μαντεύει την ηλικία των χρηστών

Η πλατφόρμα διευκρινίζει ότι η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε «ορισμένες χώρες» πολύ σύντομα.

Το Instagram αποκάλυψε πρόσφατα μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην προστασία των νεότερων, μεταξύ άλλων μια τεχνολογία, που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση προκειμένου να μαντεύει την ηλικία των χρηστών.

Η νόμιμη κατώτερη ηλικία για να εγγραφεί κανείς στην πλατφόρμα διαμοιρασμού φωτογραφιών και βίντεο είναι τα 13 έτη.

«Αν και πολλοί άνθρωποι είναι ειλικρινείς σχετικά με την ηλικία τους, εμείς γνωρίζουμε πως οι νέοι μπορεί να πουν ψέματα στο θέμα της ημερομηνίας γέννησής τους», επισημαίνει η εταιρεία, σε ένα άρθρο σε μπλογκ. «Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για να το εμποδίσουμε αυτό».

Το Instagram, που ανήκει στην «οικογένεια» εφαρμογών που κατέχει η Facebook, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εργαλείο που αναπτύσσει για να εντοπίζει την πραγματική ηλικία των χρηστών. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι θα βασίζεται στην «τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση».

Η υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορεύει στους ενήλικες να στέλνουν μηνύματα σε ανήλικες, τους οποίους δεν ακολουθούν, προκειμένου να αποφευχθούν αυτόκλητες επαφές.

Οι ανήλικοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με ενήλικες, που επιδεικνύουν «ενδεχομένως ύποπτη συμπεριφορά», με στόχο να περιοριστούν οι επαφές.

«Για παράδειγμα, εάν ένας ενήλικας στείλει μεγάλο αριθμό αιτημάτων μηνυμάτων ή συνδέσεων σε άτομα κάτω των 18 ετών, εμείς θα χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για να προειδοποιήσουμε τους παραλήπτες και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τερματίζουν τη συνομιλία ή να μπλοκάρουν, να αναφέρουν ή να περιορίσουν τον ενήλικα», εξηγεί το Instagram.

Η πλατφόρμα διευκρινίζει ότι η τελευταία αυτή λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε «ορισμένες χώρες» πριν από το τέλος του μήνα, χωρίς να λέει σε ποιες ακριβώς, και ελπίζει να την αναπτύξει σύντομα παντού στον κόσμο.