Αθλητικά

Απόλλων Σμύρνης: Νέος προπονητής ο Χάβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εποχή... Χάβου στον Απόλλωνα Σμύρνης. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Εποχή... Χάβου από σήμερα στον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόσληψη του 52χρονου τεχνικού, με συμβόλαιο και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο αντικαταστάτης του Γιώργου Παράσχου αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα καθοδηγήσει την "ελαφρά ταξιαρχία" στα πλέι-άουτ της Super League.

Η ανακοίνωση: "Η ΠΑΕ Απόλλων Σμύρνης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάκη Χάβο. Γεννημένος στις 5 Σεπτεμβρίου 1969, ο Μάκης Χάβος υπέγραψε στον Απόλλωνα έως το καλοκαίρι του 2022. Υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε σε Αχιλλέα Τριανδρίας, Ολυμπιακό, Απόλλωνα Καλαμαριάς, Τρίκαλα, Πανσερραϊκό, ΠΑΟΚ, Ξάνθη, Ακράτητο, Εθνικό Αστέρα και Θρασύβουλο. Ως προπονητής έχει εργαστεί σε Αγροτικό Αστέρα, ΠΑΟΚ, Βέροια, Παναιτωλικό, ΑΕΛ Λεμεσού, Αστέρα Τρίπολης και Λαμία".