Protergia Οικιακό MVP με προσφορά από τον… Αντετοκούνμπο

Με σύνθημα “Ο πιο πολύτιμος παίκτης ενέργειας είσαι ΕΣΥ”, η εταιρεία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο στους καταναλωτές!

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

«H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της κορυφαίας ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, κάνει και πάλι το αδύνατο να συμβεί. Ενώνει τις δυνάμεις της με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και προσφέρει μία μοναδική προσφορά για όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Μία MVP προσφορά για να κερδίζουν όλοι με 50% διαφορά!

Συγκεκριμένα, με το Οικιακό MVP πρόγραμμα της Protergia, προσφέρεται έκπτωση 50% επί των χρεώσεων Ενέργειας Ημέρας & Νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, ενώ η ενέργεια που θα καταναλώνεται, προέρχεται αποκλειστικά από «πράσινες» πηγές[1].

Με το νέο πρωτοποριακό αυτό προϊόν της Protergia, οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν πάγιο 3,95€/μήνα (ανεξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής), χωρίς εγγύηση, με εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού. Και όπως πάντα, προσφέρεται δωρεάν η εφαρμογή myprotergia, που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί και να έχει τον έλεγχο της κατανάλωσής του.

Με μερίδιο αγοράς που πλησιάζει το 8% και σχεδόν 300.000 πελάτες, η Protergia υποστηρίζει τις ανάγκες των καταναλωτών που την εμπιστεύονται καθημερινά, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Γιατί για την Protergia, ο πιο πολύτιμος παίκτης είσαι εσύ!

Η Protergia διευρύνει το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της και στα Ιωάννινα, με το νέο της κατάστημα στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα 2. Πρόκειται για το 6ο κατάστημα της Εταιρείας στη χώρα, μετά το Ν. Ηράκλειο, τη Ν. Ερυθραία, τη Γλυφάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

[1] Έκπτωση στις μοναδιαίες τιμές του ανταγωνιστικού σκέλους του βασικού τιμολογίου Protergia για νέους, συνεπείς οικιακούς πελάτες με 24μηνη σύμβαση, εφόσον δεν ενεργοποιηθούν όροι αναπροσαρμογής χρεώσεων, πλέον παγίου 3,95€/μήνα. Όφελος 125€/έτος για μέσο πελάτη 3,75 MWh. Τιμές προ ΦΠΑ 6%. Πράσινη ενέργεια μέσω ανάκλησης ισόποσων εγγυήσεων προέλευσης από ΔΑΠΕΕΠ. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΡΑΕ.